Monaco legt druk weer bij PSG na winst

AS Monaco heeft opnieuw een goede zaak gedaan in de strijd om de Franse landstitel. De Monegasken wonnen in eigen huis met 3-1 van Toulouse en komen zo opnieuw drie punten voor naaste concurrent PSG. PSG speelt morgenavond nog in Nice, Monaco houdt nog een wedstrijd tegoed.

Monaco verloor eerder deze week met 5-0 tegen PSG in de Franse beker en had dus wat goed te maken. Tegen Toulouse, nummer elf in de Ligue 1, begon het dan ook offensief aan de wedstrijd. De defensie van Toulouse liet zich niet kennen: onder andere Falcao en Mbappé beten hun tanden stuk op het paarse blok. Aan de rust was het nog steeds 0-0. Maar nadat de heren voetballers weer uit de kleedkamers kwamen, kreeg Monaco meteen het deksel op de neus. Voormalig PSV-speler Ola Toivonen was scherpschutter van dienst: Subasic was geklopt, 0-1 voor Toulouse.

Monaco veert recht

Lang duurde het niet voor Monaco herstelde van die opdoffer, want amper drie minuten na de openingstreffer van Toivonen hingen de bordjes dankzij Glik alweer gelijk: 1-1. Subasic moest even later goed plat na een schot van Toivonen. Aan de overkant viel vlak na het uur dan toch de 2-1 voor Monaco via Kylian Mbappé, één van de grote draaischrijven van de Monegasken dit jaar. Thomas Lemar maakte er nadien nog 3-1 van, waardoor de punten in Monaco bleven.

Na de zege heeft Monaco 83 punten, PSG telt 80 stuks. Beide teams moeten nog vier wedstrijden spelen. PSG speelt morgenavond op het veld van Nice, de nummer drie van de Ligue 1. Een moeilijke opdracht dus voor de Parijzenaars, die weten wat hen te doen staat als ze een vijfde landstitel op rij willen: winnen.