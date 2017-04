Vrouw geeft gekochte baby terug

Een Italiaanse vrouw kocht een baby, maar gaf die later terug toen ze erachter kwam dat het kind niet blank was. Ze besefte dat haar omgeving niet zou geloven dat het kind van haar was.

De vrouw (35) wordt ervan beschuldigd 20.000 euro betaald te hebben voor het meisje. Ze werd samen met de biologische moeder gearresteerd. Ook een man die hielp bij de verkoop werd opgepakt.

De vrouw zou aan de politie gezegd hebben dat ze een valse buik droeg om haar omgeving om de tuin te kunnen leiden. Haar man zin in de gevangenis, en de vrouw zou al twee miskramen gehad hebben. Dat meldt de Italiaanse pers.

Toen de vrouw ontdekte dat het kind niet blank is maar een zwarte vader heeft, besefte ze dat ze de baby niet zonder problemen kon opvoeden. Haar omgeving zou inzien dat het niet haar biologisch kind is. Na drie dagen gaf ze de baby terug.

Registratie

De politie begon een onderzoek nadat een vrouw zich informeerde over de registratie van een kind na een thuisgeboorte. Toen niemand een baby kwam aangeven, verwittigde het personeel van het registratiekantoor de politie.

De politie vond het meisje gezond en wel bij de biologische vader. Ze is nu een maand oud, en is in een pleeggezin geplaatst.