Finalisten ATP-toernooi Boedapest bekend

Lucas Pouille (ATP 14) heeft zich zaterdag als tweede geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in de Hongaarse hoofdstad Boedapest (gravel/482.060 euro). Het Franse topreekshoofd haalde het in de halve finales van de Italiaan Paolo Lorenzi (ATP 38), het zesde reekshoofd: 6-2 en 7-5 na 1 uur en 15 minuten.

Pouille neemt het om de titel op tegen de in Slovenië geboren Brit Aljaz Bedene (ATP 68). In een duel tussen twee kwalificatiespelers klopte Bedene de Serviër Laslo Djere (ATP 184) in twee sets met 6-2 en 6-4. Bedene gaat zondag in zijn tweede ATP-finale op zoek naar zijn eerste trofee. Pouille kon eenmaal - vorig jaar in Metz - triomferen in drie ATP-finales. Eerder dit jaar won de Fransman op het hardcourt van Marseille met tweemaal 7-5 van Bedene, de enige onderlinge confrontatie.