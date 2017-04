Darcis kent eerste tegenstander in Istanboel

Steve Darcis (ATP 53) kent zijn tegenstander in de eerste ronde van het ATP-toernooi in het Turkse Istanboel (gravel/439.005 euro). De Belgische nummer twee, het achtste reekshoofd, werd bij de loting van zondag gekoppeld aan Dudi Sela (ATP 97).

De 33-jarige Luikenaar en de één jaar jongere Israëliër stonden al viermaal tegenover elkaar, telkens won Darcis. De winnaar van de partij neemt het in de tweede ronde op tegen ofwel de Tsjech Jiri Vesely (ATP 58) ofwel de Spanjaard Marcel Granollers (ATP 65). Darcis is de enige Belg op de hoofdtabel.

Afgelopen maandag sneuvelde Darcis in de openingsronde van het ATP-toernooi in Boedapest. Hij ging in drie sets onderuit tegen Damir Dzumhur (ATP 90).