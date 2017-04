De voormalige grootmeester van de Orde van Malta, Matthew Festing, is tegen de wil van het Vaticaan naar de verkiezing van een nieuwe grootmeester naar Rome gekomen. Aartsbisschop Giovanni Angelo Becciu, die na een geschil door Franciscus als gevolmachtigde van de bijna duizend jaar oude orde werd benoemd, had Festing half april nochtans gevraagd zaterdag van de verkiezing weg te blijven.

In januari was Festing afgetreden, nadat paus Franciscus hem daartoe had aangemaand. Aanleiding voor het geschil met het Vaticaan was het ontslag van de Duitse grootkanselier Albrecht von Boeselager wegens de verspreiding van condooms in Myanmar. En dat wordt beschouwd als controversieel want de Katholieke Kerk is gekant tegen kunstmatige geboortebeperking. Boeselager is inmiddels terug in functie.

Zaterdagmorgen was de Raad van State van de Maltezer Orde voor de verkiezing bijeengekomen op de Aventijn in Rome. Bij de stemming mogen de 56 kiesgerechtigden ook een interim-grootmeester aanduiden, die de taken voor een jaar zal overnemen.