In de Indische Oceaan voor het eiland La Réunion is een surfer gedood door een haai.

De redders slaagden er niet in de 26-jarige man te reanimeren, die al met een hart- en ademstilstand en zware verwondingen aan het rechterbeen uit het water werd gehaald. Dat deelde de prefectuur van het Franse overzeese departement zaterdag mee.

Het ongeval gebeurde in een gebied aan de westkust, waar baden en watersporten verboden zijn. De man bevond zich op een bodyboard, een soort verkorte, brede surfplank waarop men zich voornamelijk al peddelend voortbeweegt. Voor het eiland in de Indische Oceaan worden wel vaker watersporters aangevallen door haaien. Daarom namen de autoriteiten in 2013 voorzorgsmaatregelen en werden verbodszones aangelegd.