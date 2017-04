Anne Zagré loopt WK-limiet in Gainesville

Anne Zagré heeft zich vrijdag op de Tom Jones Memorial in het Amerikaanse Gainesville (Florida) verzekerd van een WK-ticket op de 100 meter horden. In de finale zegevierde ze in 12.96. Zagré bleef zo twee honderdsten onder de limiet voor het WK in Londen (4-13/08).

In de reeksen lukte Zagré eerder op de dag een chrono van 13.06. Na haar teleurstellende EK indoor in Belgrado wil Zagré in Londen in topvorm aan de start verschijnen. “Ik wil snel lopen, heel snel”, liet de Brusselse medio maart optekenen. “Ik denk dat ik nog een volgende stap kan zetten. Het vele werk begint te lonen en als ik mijn pr kan verbeteren op een toernooi als het WK, zou dat de kers op de taart betekenen.”