OHL wil Lommel helpen bij eventuele tussenkomst in procedure tegen Moeskroen

Oud-Heverlee Leuven wil Lommel steunen als de ploeg besluit om tussen te komen in de procedure van Moeskroen bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS) om alsnog een proflicentie te verkrijgen. Dat heeft OHL-interimvoorzitter Chris Vandebroeck vrijdagavond gezegd, na de door OHL gewonnen wedstrijd tegen Lommel. Westerlo, de degradant uit 1A, deed dat al eerder.

“Ik zal in dat geval een oproep richten tot alle ploegen van 1B om Lommel te steunen zodat wij allemaal samen een krachtig signaal geven dat wat al drie jaar gebeurt in Moeskroen niet door de beugel kan”, aldus Vandebroeck. OHL probeerde vorig seizoen tevergeefs de degradatie te vermijden door de licentiecommissie duidelijk te maken dat Moeskroen een club was in handen van voetbalmakelaars. “De licentiecommissie heeft ons dit jaar gelijk gegeven. Hiervoor moesten echter eerst de reglementen verstrengd worden zodat Moeskroen moest aantonen waar het kapitaal vandaan kwam, wat ons verhaal bevestigde. Het zit mij nog steeds bijzonder hoog dat wij vorig seizoen helemaal niet hadden moeten degraderen uit eerste klasse”, aldus Vandebroeck.

Chris Vandebroeck Foto: Vel

De OHL-voorzitter was voorts uiteraard enorm opgelucht dat OHL door de winst tegen Lommel de degradatie naar het amateurvoetbal kon vermijden. “Degradatie zou een drama geweest zijn voor de club en ons nationaal jeugdvoetbal. We hebben dit seizoen duidelijk de sterkte van 1B onderschat en moeten voor volgend seizoen een ploeg samenstellen die over meer duelkracht beschikt. We hebben zeker onder trainer Emilio Ferrera te vaak verzorgd voetbal willen spelen, maar verloren tegen ploegen als Union en Tubize heel wat duels”, aldus Vandebroeck. Verwijzend naar de vele kansen die OHL in elke match mist moet volgens de voorzitter ook het rendement naar omhoog. “Een zevental doelpunten voor de topscorer is veel te weinig”, aldus Vandebroeck.

Chinese overnemer

Wat de financiële mogelijkheden voor volgend seizoen betreft, is het vanzelfsprekend uitkijken naar een overnemer waar OHL al enkele maanden naar op zoek is. OHL heeft reeds een voorakkoord met de Chinese zakenman Jian Lizhang. Tot 30 juni zou de club alleen met hem kunnen onderhandelen. Ondertussen bood er zich ook een consortium van Vlaamse ondernemers aan. “Ik laat op dit ogenblik alle mogelijkheden open, zolang er maar voldoende financiële draagkracht aanwezig is, de lokale verankering gegarandeerd wordt en overleg is met het stadsbestuur. Ik wil wel zo snel mogelijk duidelijkheid van de Chinese kandidaat-overnemer. Ik ben niet bereid nog twee maanden te wachten op iets dat toch niet komt”, aldus Vandebroeck.