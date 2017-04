Vlaamse tieners vergokken spaargeld in games

In de marge van een populair videospelletje waarin elitetroepen terroristen bekampen, heeft zich een alternatief gokcircuit ontwikkeld. Zonder enige controle of regulering verspelen ook Vlaamse tieners er hun zakgeld. Vorig jaar zou er wereldwijd voor meer dan 4,5 miljard euro verwed zijn.

In een van de vele grijze zones die het internet rijk is, schuilt een parallelle gokwereld die er zich geen moer van aantrekt dat minderjarigen niet mogen gokken. Het is een wereld met eigen codes en een eigen betaalmiddel. En veel bedrog.

Wapenhandel

De kiem van die parallelle wereld ligt in de videogame Counter-Strike. In dat spel, dat al sinds 1999 op de markt is, nemen teams van terroristen en elitetroepen het tegen elkaar op. Ze moeten zo veel mogelijk leden van het ander team ombrengen met vuurwapens of messen.

In de zomer van 2012 bracht de gameontwikkelaar Valve Software een herwerkte editie uit van zijn klassieker, Counter-Strike: Global Offensive. Aanvankelijk was het een schietspel van dertien in een dozijn. Tot het bij een nieuwe update mogelijk werd om apart vormgegeven wapens te kokpen. In enkele maanden tijd verzesvoudigde het aantal spelers van Counter-Strike. Vorige maand ­waren er elf miljoen unieke spelers.

Sinds die update is het schietspel zelf voor veel spelers een bijzaak geworden. Alles draait nu om het uitzicht van de wapens en de waarde van de tekeningen erop, zogenaamde ‘skins’. Een speler kan die bijvoorbeeld kopen op speciale sites. De duurste skins kosten duizenden euro’s. De goedkoopste, meest voorkomende, slechts drie of vier cent.

Toen er goksites ontstonden waar gamers hun skins konden inzetten als fiches om mee te gokken, was het hek helemaal van de dam. Valve maakte het vlotjes mogelijk om het onlineprofiel waarmee gamers hun videospelletjes spelen, te koppelen aan die gok­sites. Ze moesten geen wachtwoord ingeven of hun identiteit laten controleren. Om te bevestigen dat ze ouder waren dan achttien, volstond het om een vakje aan te klikken.

Slotmachine

‘Valve heeft het heel slim aangepakt’, zegt Armijn Meijer, kansspelexpert bij de Nederlandse site OneTime. ‘Het heeft een markt gecreëerd waarbij ze zelf legaal bezig zijn, maar die ook een illegale kant heeft, en vooral zeer aantrekkelijk is. Alleen al het hele proces van het openen van zo’n kist met een skin erin: het lijkt op een slotmachine, met allerlei geluiden. Het is zeer spannend, ik kijk er ook graag naar. Maar het kan zo verslavend zijn dat kinderen erdoor worden opgeleid tot aankomende gokkers.’

Matchfixing

De Belgische Kansspelcommissie is vertrouwd met het fenomeen ‘skin gambling’, maar ervaart dat het onmogelijk is om er vat op te krijgen. ‘Het lijkt allemaal maar een marginaal gebeuren, terwijl we in feite spreken van een heel gevorderde wereld’, zegt Peter Naessens van de commissie. ‘Zo gevorderd dat er in die online wedstrijden zelfs al sprake is van matchfixing onder professionele gamers. Net zoals in het voetbal.’