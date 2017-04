België eindigt op derde plaats op Furusiyya Nations Cup in Lummen

De openingswedstrijd van de Furusiyya Nations Cup jumping in Lummen werd beslecht in een barrage met drie. Duitsland won vrijdag voor olympisch kampioen Frankrijk en België.

De Belgische jumpingploeg bevestigde op eigen bodem met een derde plaats wel degelijk thuis te horen in Divisie 1 van de Furusiyya Nations Cup en niet - zoals nu - in Divisie 2. In Lummen konden de Belgen bijgevolg geen punten verdienen, maar zij gingen wel voluit mee voor de zege.

Na de eerste twee ronden deelden Frankrijk, Duitsland en België met elk acht strafpunten de eerste plaats in het klassement en dus moest een barrage voor de afscheiding zorgen. Belgisch kampioen Pieter Devos mocht als eerste de finale rijden. Hij nam met het 14-jarige Belgisch Warmbloed Paard (BWP) Dream of India Greenfield perfect de twee eerste hindernissen, maar kwam totaal verkeerd uit op de daaropvolgende dubbelsprong. Zijn ruin weigerde te springen, waardoor ruiter en paard door de eerste hindernis liepen. België moest zich zo verzoenen met de derde plaats.

André Thieme bezorgde Duitsland de zege door met Conthendrix foutloos binnen te lopen na 39.75 seconden, 72 honderdsten sneller dan de Franse combinatie Penelope Leprevost/Ratina de d’La Rousserie.

Olivier Philippaerts was met H&M Cabrio van de Heffinck de absolute uitblinker van de Belgische ploeg. Zij reden twee keer een nulronde. Ei zo na lukte Pieter Devos dat ook met Dream of India Greenfield, maar in de tweede ronde kwamen zij heel nipt in de waterbak terecht en dat kostte vier strafpunten. Karel Cox stootte met de 15-jarige BWP-ruin Cor vd Wateringhoeve in de eerste ronde een balk af van hindernis 9, een steilsprong, maar bleef in de tweede ronde wel foutloos. Jérôme Guery kreeg met de 11-jarige BWP-hengst Garfield de Tiji des Templiers in iedere ronde vier strafpunten achter zijn naam.