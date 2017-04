Administratieve blunder bij voetbalbond: geschorste speler van OHL mag toch spelen tegen Lommel United

OH Leuven kan vrijdagavond (20u30) tegen Lommel United op de slotspeeldag van de play-downs dan toch rekenen op Soufiane El Banouhi. Dat meldde OHL vrijdagavond op zijn website en werd door de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bevestigd aan Belga.

El Banouhi kreeg vrijdagmiddag één speeldag schorsing opgelegd door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB, maar door een administratieve blunder bij de voetbalbond gaat die schorsing pas in op zaterdag. Hoewel het vonnis nog voor 16u genomen was, slaagde de KBVB er niet in die beslissing voor 18u kenbaar te maken aan OH Leuven. Daardoor gaat de schorsing een dag later in dan aanvankelijk voorzien.

De 25-jarige El Banouhi kreeg van OHL-coach Dennis van Wijk geen basisplaats, de Brusselse rechtsachter nam wel plaats op de bank. De wedstrijd OHL-Lommel beslist over de laatste plaats in de play-downs in 1B. De Leuvenaars zijn gered als ze minstens een punt pakken. Lommel moet winnen om degradatie te vermijden.

Volg de cruciale match LIVE.