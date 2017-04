Chinees leger gaat pijnlijk in de fout met gephotoshopte foto

Een vloot moet er groot en imposant uitzien, zo moet de grafisch ontwerper van het Chinese leger hebben gedacht. Zeker voor de 68ste verjaardag van de marine. Maar het resultaat dat voortkwam uit Photoshop was allesbehalve een succes.

Het vreemde beeld verscheen op de sociale media pagina’s van het Chinese ministerie van Defensie. Daarop stond een groot vliegdekschip waarnaast twee andere oorlogsschepen meevaarden. Op de prent doemden ook twee onderzeeërs op. De plaatsing van de straaljagers maakten het onrealistische geheel helemaal af.

Foto: RR

Heel weinig mensen wensten de marine een gelukkige 68ste verjaardag, want er werd meer gepraat op sociale media over de vreemde digitale bewerking van het beeld. Maar dat was niet alles. Volgens verschillende reacties zouden de twee oorlogsschepen Amerikaans zijn, zou één van de straaljagers een Russische MiG-35 zijn en waren de drie vliegtuigen in de lucht J-10 straaljagers die niet van op vliegdekschepen gebruikt worden, maar enkel van op het land opstijgen.

De Chinese minister van Defensie, Generaal Liang Guanglie, biedt zijn excuses aan voor het amateuristische poster, zo meldt de South China Morning Post. Hij gaf toe dat het beeld “niet heel nauwkeurig” gemaakt was, maar dat de schuld bij de grafisch vormgever lag. “De leider die het toezicht had over deze reclamecampagne moet zijn verantwoordelijkheid nemen.” Daarnaast wilden ze hun oprechte excuses aanbieden bij hun bevolking voor de foute communicatie.

Het beeld noch de reacties erop zijn ondertussen verwijderd. “We laten ze staan, zodat we mensen kunnen waarschuwen wat zulke foute beelden als gevolg hebben”, aldus Guanglie.