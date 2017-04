Tottenham speelt volgend seizoen alle thuismatchen op Wembley

Tottenham Hotspur speelt volgend seizoen al zijn thuismatchen op Wembley. Dat heeft de huidige nummer twee in de Premier League vrijdag bekendgemaakt op Twitter. De club van Rode Duivels Toby Alderweireld, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé kan pas het seizoen erop in zijn nieuwe stadion terecht.

“We kunnen bevestigen dat in een bestuursvergadering is beslist om onze optie op het Wembley National Stadium te activeren”, liet de club weten via Twitter. Alle thuismatchen in het seizoen 2017-2018 zullen er doorgaan, terwijl er ondertussen wordt voortgewerkt aan het nieuwe stadion. Dat wordt rond White Hart Lane gebouwd. De Spurs werkten dit jaar de thuiswedstrijden in de Champions League en de Europa League al af op Wembley. Zo speelde het team van Mauricio Pochettino er eind februari 2-2 gelijk tegen AA Gent in de terugwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League, waardoor de Buffalo’s zich verzekerden van de achtste finales.

Op 14 mei speelt Tottenham tegen Manchester United voor de allerlaatste keer op White Hart Lane, waar het 118 jaar voetbalde. “We zullen er alles aan doen om het stadion een passend afscheid te geven”, aldus voorzitter Daniel Levy. Het stadion waar de Londense club over anderhalf jaar zijn intrek zal nemen, noemt de voorzitter alvast “één van de beste en meest unieke stadions ter wereld”. Het zal plaats bieden aan 60.000 supporters.

Tottenham is in de Premier League tweede op vier punten van leider Chelsea. Het mag in stijl afscheid nemen van White Hart Lane: nu zondag is er een derby tegen Arsenal, daarna volgt alleen nog de komst van Manchester United.