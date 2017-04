Viviani overmeestert Colbrelli in derde rit Ronde van Romandië

Elia Viviani heeft de derde etappe van de Ronde van Romandië gewonnen. De Italiaan was in de straten van Payerne de sterkste in een groepssprint en pakte. Fabio Felline blijft leider in het algemeen klassement.

Na de koude, natte en besneeuwde etappe van gisteren was het nog maar de vraag of de etappe van vandaag zelfs zou kunnen doorgaan.Vannacht was er immers een verse lading sneeuw in Zwitserland gevallen. Na de winterse etappe van gisteren, die de UCI op veel kritiek van de renners kwam te staan, leek het er dus sterk op dat de etappe van vandaag zou afgelast worden - of in ieder geval opnieuw ingekort. Al snel werd de dooi ingezet en kwam het zonnetje toch door de wolken, waardoor de 149 overgebleven renners stevig ingepakt aan de volledige etappe konden beginnen. Die etappe gingen over een parcours van 187 kilometer in en rond het stadje Payerne.

Opnieuw twee Belgen voorin

Al snel na de start vormde zich een kopgroep van zeven renners, en net zoals gisteren waren daar twee landgenoten bij: dit keer waren het Thomas De Gendt (Lotto Soudal) en Victor Campenaerts (LottoNL-Jumbo) die de Belgische eer voorin verdedigden. Zij werden vergezeld door Davide Martinelli (Quick Step Floors), Hugo Houle (AG2R), Toms Skujins (Cannondale-Drapac), Nikita Stalnov (Astana) en Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe). Veel meer dan drie minuten kon het groepje niet bij elkaar fietsen, waardoor het peloton voor een vroege vangst stond.

Op de laatste klim van de dag, Sassel, regende het vervolgens aanvallen uit het peloton. Simon Clarke, Sebastien Reichenbach, Arnaud Courteille en onze landgenoot Tosh Van der Sande trokken samen in de aanval. Ook Andrey Amador, Bob Jungels en bergtruidrager Sander Armée probeerden een aanval op touw te zetten, allen zonder succes. Alex Dowsett (Movistar) was de eerste die wel weg kon komen: hij bereikte alleen de top, waarna Dowsett, voormalig werelduurrecordhouder, alleen aan een tijdrit naar de finish begon.

Groepssprint

Dowsett hield het zeer lang alleen vol, maar zag zijn voorsprong nooit veel groter worden dan twintig seconden. Op enkele kilometers van de finishlijn moest de Brit toch het hoofd buigen. In de straten van Payerne werd het dus een groepssprint. Daarin bleek Elia Viviani nipt sneller te zijn dan zijn landgenoot Sonny Colbrelli, de winnaar van de Brabantse Pijl. Fabio Felline (Trek-Segafredo) blijft ook na vandaag leider in het algemeen klassement.

Morgen volgt de koninginnenrit van de Ronde van Romandië. In de etappe tussen Domdidier en Leysin moeten maar liefst drie beklimmingen van eerste categorie overwonnen worden, de top van die laatste klim ligt in de straten van Leysin. Er is ook een kleinere klim van tweede categorie. Gaan we morgen dan eindelijk de grote kanonnen voor het klassement aan het werk zien?