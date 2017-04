Reynders wil parlementair debat over Saoedi-Arabië

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders wil dat het parlement een debat houdt over het beleid ten aanzien van Saoedi-Arabië. Dat zei hij na afloop van de ministerraad. Deze week raakte bekend dat ons land mee groen licht gaf voor het zitje van Saoedi-Arabië in de vrouwenrechtencommissie van de VN, terwijl het land een zeer slechte reputatie heeft als het op vrouwenrechten aankomt.

“Het is belangrijk dat er in het parlement een debat komt over de gedragslijnen die we willen volgen rond alle aspecten, niet enkel over één punt. Onze vertegenwoordigers in de wereld moeten weten wat de gedragslijn van België is', zegt Reynders.

Zoals aangekondigd heeft Reynders vrijdag aan het kernkabinet voorgesteld om de procedure te wijzigen voor stemmingen over kandidaturen bij de VN. Tot nu toe stemde ons land altijd in wanneer er niet meer kandidaten dan zetels waren, wat bij de VN-vrouwenrechtencommissie het geval was. Vanaf nu zal er in dergelijk geval altijd een terugkoppeling zijn naar de minister en de regering.

Reynders zegt dat er bijzondere aandacht zal besteed worden aan afstemming met andere Europese landen. 'Alleen kunnen we de loop van de dingen niet beïnvloeden', merkte hij op.