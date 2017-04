UGent heeft derde ronde nodig om rector te kiezen

Ook na de tweede stemronde is er geen nieuwe rector voor de UGent gevonden. Het duo Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe kreeg de meeste stemmen, maar haalde geen tweederdemeerderheid.

Rik Van de Walle en Mieke Van Herreweghe behaalden 59,6 procent, een stijging met bijna twee procentpunten tegenover de vorige ronde. De uitdagers, Guido Van Huylenbroeck en Sarah De Saeger, wisten 35,94 procent van de kiezers achter zich te krijgen, een kleine daling tegenover de 36,2 procent van de vorige ronde.

Het aantal kiezers dat blanco stemde is gedaald van ongeveer 6 naar 4,4 procent. De opkomstcijfers zijn gestegen tegenover de vorige ronde.

Volgende week vindt de derde verkiezingsronde plaats van woensdag tot vrijdag. In totaal zijn er vijf stemrondes mogelijk. Als er dan geen nieuwe rector gevonden is, wordt er opnieuw begonnen en kunnen nieuwe kandidaten zich melden.

Guido Van Huylenbroeck: 'Er is duidelijk een status quo. Op dit moment denken we er niet aan om uit de race te stappen. Dinsdag volgt er een debat, we zullen zien wat dat gaat geven. Veel tijd om campagne te voeren is er natuurlijk niet met het verlengd weekend dat eraan zit te komen. Dat ik enkele tienden van een procentpunt verlies? Ik zie dat eerder als het vasthouden van mijn score.'