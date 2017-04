Belgen klimmen fors omhoog na uitstekende tweede dag op China Open

Thomas Detry is na de tweede ronde op China Open golftoernooi (EPGA/2,7 miljoen euro) in het Chinese Huabei Town nabij Peking van de 26e naar de vijfde plaats gestegen. Nicolas Colsaerts klom van 61 naar 14.

Detry putte zeven birdies weg waartegen hij één bogey moest incasseren. Hij noteerde 66 slagen, zes onder par, en vier slagen beter dan in zijn eerste ronde. Met zijn totaalscore van 136 slagen (-8) telt Detry zes slagen meer dan de Spanjaard Pablo Larrazábal. Die neemt alleen de leiding waar en heeft drie slagen voorsprong op de Zuid-Afrikaan Dylan Frittelli en de Fransman Alexander Levy.

Colsaerts, die dag één afsloot op een gedeelde 61e plaats, lukte net als Detry een tweede ronde van zes onder par en dit na vijf birdies en een eagle waartegen hij één bogey op zijn kaart moest schrijven. Met zijn totaalscore van 138 slagen, zes onder par, maakte de 34-jarige Brusselaar, die in 2011 het toernooi won en één jaar later tweede werd, liefst 47 plaatsen winst wat goed was voor een gedeelde veertiende plaats.

- stand na tweede ronde -

1. Pablo Larrazábal (Spa) 130=64-66 -14

2. Dylan Frittelli (ZAf) 133=70-63

. Alexander Levy (Fra) 133=63-70

4. Soomin Lee (ZKo) 134=69-65

5. Thomas Detry (BEL) 136=70-66

. George Coetzee (ZAf) 136=67-69

7. Bernd Rithammer (Dui) 137=70-67

. Bernd Wiesberger (Oos) 137=69-68

. Graeme Storm (Eng) 137=69-68

. Y.E. Yang (ZKo) 137=69-68

. Joost Luiten (Ned) 137=68-69

. Jaco Van Zyl (ZAf) 137=68-69

. Dean Burmester (ZAf) 137=67-70

14. Nicolas Colsaerts (BEL) 138=72-66