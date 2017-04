Homoseksuelen mogen binnenkort ook bloed geven

Homoseksuelen worden niet langer levenslang uitgesloten voor bloeddonatie. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) heeft daarvoor een voorstel ingediend, dat werd goedgekeurd door de ministerraad. Homo's mogen wel pas bloed geven als ze een jaar geen seks hebben gehad.

Met dit wetsontwerp, waarvoor de ministerraad vrijdag groen licht gaf, wordt een einde gemaakt aan de levenslange uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen: zij zullen straks ook bloed mogen geven binnen een veilige omkadering.

Wie bloed wil geven, moet vooraf een uitgebreide vragenlijst beantwoorden zodat beoordeeld kan worden of het mag in zijn of haar huidige gezondheidstoestand. De vragen worden gesteld met respect voor de privacy, en dat door mensen die gebonden zijn aan het medisch beroepsgeheim. 'Het is van cruciaal belang dat kandidaat-donors eerlijk en zo volledig mogelijk antwoorden om zo de veiligheid van de bloedtransfusies te garanderen', aldus De Block.

Tijdelijke uitsluiting

Het wetsontwerp voorziet in een tijdelijke uitsluiting bij elk gedrag van de donor of zijn sekspartner dat een risico inhoudt om een seksueel overdraagbare infectieziekte op te lopen. Onder risicogedrag verstaat men onder meer: seks hebben met een andere man, tegen betaling, of met een partner die intraveneus of intramusculair drugs inneemt. De uitsluitingsperiode duurt twaalf maanden. Wie een nieuwe partner heeft, wordt na het eerste seksueel contact voor een periode van vier maanden uitgesloten.

De criteria voor tijdelijke uitsluiting worden bepaald op basis van de huidige medische en wetenschappelijke inzichten en zullen minstens om de twee jaar worden geëvalueerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en de bloedinstellingen.

'Geen discriminatie'



Het Rode Kruis, dat betrokken werd bij de voorbereiding, reageert tevreden. 'Wij doen al lang onderzoek naar de uitsluitingscriteria en kunnen ons vinden in de aanpassing. Homomannen zullen bloed mogen doneren, maar alleen als ze dus twaalf maanden lang geen msm-contact hebben gehad', duidt An Luyten, woordvoerster van het Rode Kruis.

Msm staat voor mannen die seks hebben met mannen. Volgens het Rode Kruis is er geen sprake van discriminatie. 'Msm-contact is nu eenmaal een ontegensprekelijke risicofactor', stelt Luyten. Een veilige bloedvoorraad is voor ons het allerbelangrijkste. We zijn blij dat de minister erkent dat het recht op een veilige bloedtransfusie primeert op het recht om te mógen bloed geven.'

Hemochromatose

In het wetsontwerp wordt ook voorzien in de uitbreiding van bloeddonatie naar donors met erfelijke hemochromatose die zich in de onderhoudsfase bevinden. Hemochromatose is een genetische aandoening die wordt veroorzaakt door een te hoge ijzeropname in de darmen. Daardoor wordt ijzer opgeslagen in verschillende organen, zoals de lever, het hart en de huid.

Vandaag zijn patiënten met hemochromatose uitgesloten van bloeddonatie omdat een bloedafname voor therapeutische doeleinden niet als een altruïstische daad werd beschouwd. Het bloed dat in dat kader werd afgenomen, werd dan ook vernietigd.

Het wetsontwerp wordt nu aan de Raad van State overgemaakt voor advies en zal vervolgens in het parlement worden besproken.