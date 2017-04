Op campagne in Nice heeft presidentskandidaat Marine Le Pen haar trouwe aanhang toegesproken. Zo heeft ze er haar concurrent Emmanuel Macron 'arrogant' en 'narcistisch' genoemd. De terreuraanslag in Nice van juli vorig jaar gebruikte ze dan weer om haar betoog tegen massa-immigratie kracht bij te zetten: 'Deze stad is voor altijd gekwetst door de beelden van vermorzelde kinderen', klonk het er luguber.