Zuid-Korea wil niet betalen voor antiraketsysteem van Trump

De regering van Zuid-Korea heeft vrijdag afwijzend gereageerd op het Amerikaanse verzoek om te betalen voor het raketafweersysteem dat in het land wordt opgebouwd. De Amerikaanse president Trump had kort daarvoor nog duidelijk gemaakt dat hij het antiraketsysteem, dat de Zuid-Koreanen zou moeten beschermen tegen een Noord-Koreaanse aanval, door Seoel wil laten financieren.

Washington en Seoel hadden op 7 maart, kort na de lancering van vier Noord-Koreaanse raketten richting de Japanse Zee, het begin van de ontplooiing van het raketschild aangekondigd. De eerste onderdelen van het THAAD-systeem (Terminal High Altitude Area Defense) zijn deze week al aangekomen in Seongju, in het zuidoosten van het land. Het zou nog dit jaar volledig operationeel moeten zijn.

‘Ik heb Zuid-Korea meegedeeld dat het gepast zou zijn mochten ze daarvoor betalen. Het systeem kost 1 miljard dollar’, zo verklaarde Donald Trump in een interview met het persbureau Reuters. ‘Het is fenomenaal. Het schiet raketten rechtstreeks uit de lucht’, zo wist de president tijdens dat interview nog mee te delen over het raketschild.

Ieder zijn taak

Maar in een reactie wijst Seoel op een akkoord dat beide landen sloten om de aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Zuid-Korea te regelen. Volgens die tekst moet Zuid-Korea zorgen voor de terreinen en de infrastructuur van het systeem, terwijl Washington moet betalen voor de uitrol en voor de werking ervan. ‘Er is niets veranderd aan die basispositie’, meldt het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie.

Het verzoek van Washington om Seoel op te laten draaien voor de kosten van het raketschild, zou samenhangen met Trumps onvrede over een ‘vreselijk’ vrijhandelsakkoord dat de VS en Zuid-Korea in 2011 gesloten hadden.