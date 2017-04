Gewonden bij bestorming Macedonisch parlement

Bij een bestorming door betogers van het Macedonisch parlement in Skopje zijn donderdag minstens acht verkozenen gewond geraakt. Dat hebben plaatselijke media gemeld.

Aanhangers van de vroegere premier Nikola Gruevski waren het parlement binnengestormd om de vorming van een nieuwe regering door de vroegere sociaaldemocratische oppositiepartij SDSM met enkele partijen van de Albanese minderheid te verhinderen.

De vroegere oppositie had ook de parlementsvoorzitter vervangen in een poging een einde te maken aan een politieke patstelling die al maanden duurt.

Onder de gewonden zijn de SDSM-leider en aangewezen regeringsleider Zoran Zaev en Zijadin Sela, leider van een Albanese partij.

Albanese minderheid

De nationalistische VMRO van Gruevski had in december de meeste parlementszetels veroverd, maar hij kreeg geen coalitie op de been met de grootste partij van de Albanese minderheid. Gruevski en de VMRO leidden Macedonië al sinds 2006.

De op stapel staande nieuwe coalitie beschikt over 69 van de 120 zetels.