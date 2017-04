Reynders verbrandt zich aan Saudi-Arabië

Het kabinet van vicepremier Didier Reynders (MR) gaf wel degelijk zijn fiat om Saudi-Arabië in de VN-Commissie Vrouwenrechten te stemmen.

De evolutie in de uitspraken van Didier Reynders is opvallend. Woensdag klonk het nog dat hij ‘niet op de hoogte’ was van de steun die België heeft gegeven aan de kandidatuur van Saudi-Arabië voor de VN-Commissie Vrouwenrechten. Gisteravond, nadat premier Charles Michel (MR) in de Kamer had gezegd dat hij de stemming betreurde, zei de minister van Buitenlandse Zaken ‘persoonlijk’ niet op de hoogte te zijn.

Volgens verschillende bronnen was het kabinet-Reynders immers wel op de hoogte en is in deze zaak de procedure helemaal gevolgd. Dat haalt meteen de politieke verwijten onderuit dat de schuld bij een te passieve diplomatie lag. De Belgische ambassadeur, Marc Pecsteen, had door een late vraag van de VS om tot een stemming over te gaan, inderdaad nauwelijks enkele uren de tijd om Brussel een stemadvies te vragen aan Brussel. Maar dat is wel degelijk gebeurd.

Ontslag

Zo komt de focus toch op de minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders te liggen. Groen en Ecolo vragen een nieuwe bijeenkomst van de commissie Buitenlandse Betrekkingen om de minister Reynders op de rooster te leggen. De PS eiste gisteren zelfs zijn ontslag, omdat hij woensdag in de commissie Buitenlandse Zaken leugens verteld zou hebben.

Maar zover is het nog lang niet. Reynders ontkent dat hij persoonlijk op de hoogte is gebracht, ook al gaven zijn administratie en zijn kabinet – die hij verdedigt – wel hun fiat. Tot nu hoefde de minister voor dergelijke stemadviezen ook niet op de hoogte gebracht te worden, maar daar komt verandering in. Reynders heeft immers de opdracht gegeven om een nieuwe procedure uit te werken, zodat situaties als de ‘plotse’ stemming over Saudi-Arabië voortaan aan de minister persoonlijk en aan de regering worden gesignaleerd. Het kernkabinet zou zich vandaag al over een voorstel buigen.

Overigens zegt de vicepremier ook de reacties en de commotie over het stemgedrag van België te begrijpen. ‘Ik betreur deze situatie ten zeerste en ik wil er alles aan doen om een herhaling in de toekomst te vermijden.’

Lobbywerk

Verscheidene politieke partijen wijzen naar de mogelijk perfide houding van de Verenigde Staten in het dossier. Die zouden een stemming hebben uitgelokt om de geloofwaardigheid van de VN aan te tasten. Bewijzen daarvoor zijn er niet. Wel is zeker dat een neen-stem de Belgische belangen op termijn hadden kunnen schaden. Ons land is in 2019 kandidaat voor een zitje in de VN-Veiligheidsraad. Het lobbywerk daarvoor is nu al bezig.

Bovendien blijft het een discussie waard of neen stemmen beter is dan de discussie aangaan. ‘Als we alle foute regimes moeten bannen, kunnen we de VN net zo goed opdoeken’, klinkt het in diplomatieke kringen. België was niet alleen met zijn ja-stem. Saudi-Arabië kreeg 47 van de 54 stemmen. Ook Noor­wegen, bijvoorbeeld, stemde voor. Maar ook daar stelt de oppositie nu vragen bij de ja-stem.