Tuerlinckx kaapt derde keer hoofdprijs weg op Volleyproms

Hendrik Tuerlinckx is donderdag op de 29e Volleyproms in Antwerpen voor de derde keer (na 2013 en 2014) in zijn carrière verkozen tot Speler van het Jaar. Tuerlinckx, al jaren sterkhouder bij topploeg Roeselare, overklaste met 126 punten achtervolgers Jolan Cox (Antwerpen) en Kamil Rychlicki (Maaseik). Zij kregen 63 en 48 punten.

Vorig seizoen was de trofee voor Speler van het Jaar voor de Nederlander Wouter ter Maat. Tuerlinckx was donderdag niet aanwezig op de Volleyproms. Net als de andere vertegenwoordigers van topclubs Roeselare en Maaseik gaf hij forfait, dat uit onvrede met een recente herschikking van de kalender van de play-off-finale.

Bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar Britt Herbots (Kieldrecht). Herbots liet met 204 punten Lore Gillis (92) en Lisa Neyt (36) een heel eind achter zich. Vorig jaar trok Sarah Smits, dit jaar tiende, aan het langste eind.

Er werden ook een beste Belgische speler en speelster in het buitenland verkozen. De keuze viel op Sam Deroo, in Polen landskampioen en bekerwinnaar met Kedzierzyn, en op Laura Heyrman, in Italië aan de slag bij Modena.

Bij de coaches viel de eer net als vorig jaar te beurt aan Emile Rousseaux (Roeselare) bij de mannen en aan Gert Vande Broek (Kieldrecht) bij de vrouwen. Arturo di Giacomo werd opnieuw Scheidsrechter van het Jaar, terwijl de beloftentrofeeën gingen naar Simon Peeters (Antwerpen) en Laure Flament (VDK Gent).