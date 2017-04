David Goffin sneuvelt in derde ronde ATP Barcelona

David Goffin (ATP-26) is er donderdag niet in geslaagd zich voor de kwartfinales van het ATP-toernooi van Barcelona (2.324.905 euro) te plaatsen. De 26-jarige Luikenaar, vijfde reekshoofd op het Spaanse gravel, moest in de derde ronde na 2 uur en 34 minuten het hoofd buigen voor de 20-jarige Rus Karen Khachanov (ATP-56). Het werd 6-7 (7/9), 6-3 en 6-4.

Voor zijn plaats op de wereldranglijst zal de uitschakeling van Goffin geen gevolgen hebben. Met zijn achtste finale in Barcelona sprokkelde hij exact evenveel punten als een jaar terug met zijn kwartfinale in München. Aan het toernooi in Barcelona nam Goffin pas voor de tweede keer deel. In 2012 ging hij er al in de eerste ronde uit.