Belg en Spanjaard verdronken bij canyoning-ongeval in Zwitserland

Een Belg en een Spanjaard zijn in het Zwitserse Gordevio om het leven gekomen bij een canyoning-ongeval. Dat meldt de Zwitserse politie.

Beide mannen waren 38 jaar oud. Volgens de lokale politie van het kanton Ticino waren beiden woonachtig in Zwitserland. Over de exacte omstandigheden van het ongeval heerst nog veel onduidelijkheid.

Gordevio TI - Zwei Personen ertrinken in der Maggiahttps://t.co/ZTMqr6iRxX — POLIZEI-SCHWEIZ.CH (@POLIZEI_SCHWEIZ) April 27, 2017

Donderdagnamiddag omstreeks 15.00 uur zijn beide mannen verdronken tijdens een canyoning-tocht in het Maggia-dal. Canyoning is een sport waarbij men de loop van een rivier of ravijn volgt. Beoefenaars glijden, springen en klauteren om de loop van de rivier te volgen.

Reddingswerkers kwamen nog ter plaatse maar konden enkel het overlijden van beide mannen vaststellen. Verdere details ontbreken nog.