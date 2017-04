Trumps eerste 100 dagen in vijf memorabele momenten

Het was op zijn minst een bewogen periode, die eerste honderd dagen van Donald Trump als president van de Verenigde Staten. Tientallen executive orders werden ondertekend, duizenden mensen kwamen er tegen op straat. Wij vatten Trumps eerste honderd dagen samen in vijf opvallende momenten.

Na een nooit geziene schandaalcampagne wordt Donald J. Trump op 8 november 2016 verkozen tot de nieuwe president van de Verenigde Staten. Op 20 januari legt hij als 45ste president de eed af op Capitol Hill in Washington D.C. Barack Obama neemt afscheid van het Witte Huis.

Een maand na zijn inauguratiespeech komen verschillende wereldleiders op bezoek in het Witte Huis. Op 10 februari is het de beurt aan de Japanse premier Shinzo Abe. Het moment waarop de twee handen schudden zorgde op sociale media lang voor hilariteit.

Bijna een maand na zijn aantreden geeft Trump zijn eerste persconferentie op 16 februari. 77 minuten lang haalt hij uit naar alles en iedereen. Een overzicht van de meest opvallende uitspraken.

Eind februari trekt Trump voor het eerst naar het Congres om er te speechen. Na de hectische persconferentie van enkele weken eerder verwacht iedereen opnieuw een erg grillige Trump, maar tot ieders verbazing komt hij gematigd en optimistisch voor de dag.

Enkele weken later zet Trump een kentering in in zijn buitenlandsbeleid. De gifgasaanval in Syrië zet hem aan tot het bombarderen van het Syrische leger en de spanningen met Noord-Korea lopen verder op. In één week tijd zet hij vijf bijzonder opmerkelijke bochten in.