Mila Kunis renoveert huis voor haar ouders

Mila Kunis is afkomstig uit Oekraïne. Op haar achtste verhuisde ze met haar ouders en broer naar Amerika, en op haar negende trokken ze in het huis waar ze zou opgroeien. ‘Mijn ouders krijg je nooit uit dat huis’, zegt Mila. ‘Ze kennen iedereen in de buurt.’ Toch wou Mila hen verrassen ‘omdat ze heel hun leven zo hard voor ons gewerkt hebben.’ Voor de renovatie kreeg ze hulp van het programma ‘My Houzz’. Ze omschreef de stijl van het huis als ‘Miami Vice omstreeks 1994’.

Foto: Houzz

Bekijk hier de volledige transformatie: