Antwerpse scholieren ‘agressief aangepakt’ door Portugese politie

Een grote groep leerlingen uit het Antwerpse Deurne is dinsdag tot twee maal toe erg agressief behandeld door de Portugese politie tijdens een schoolreis in Lissabon.

Dat heeft het Stedelijk Onderwijs donderdag bekendgemaakt. De politie zou zonder aanwijsbare reden op de groep afgestapt zijn. Er werd bij het eerste incident ook een leerling meegenomen voor een verhoor van anderhalf uur, met ‘fysieke ongemakken’ tot gevolg, klinkt het.

Het ging om 16- tot 18-jarige leerlingen van het Stedelijk Lyceum Lakbors. Schooldirecteur Dennis Verdonck heeft het donderdag over ‘slagen en verwondingen’ en stelt dat de leerlingen, die buiten in de buurt van het hotel zouden hebben gestaan in aanwezigheid van enkele leerkrachten die alles zouden hebben gezien, ‘geïntimideerd’ werden.

Later op de avond speelde zich met een kleiner deel van de groep nog een gelijkaardig scenario af wat verderop in de stad. ‘We hebben nadien geprobeerd een klacht in te dienen, maar werden door heel Lissabon van het kastje naar de muur gestuurd en pas na tussenkomst van de Belgische ambassade kon er eindelijk een klacht worden ingediend’, stelt hij. ‘Alles verliep ook in het Portugees.’

Terug thuis

Schepen van Onderwijs Claude Marinower (Open Vld) eist een grondig onderzoek. Hij noemt de feiten ‘onaanvaardbaar’ en stelt dat de Belgische en Portugese autoriteiten de zaak moeten bekijken en ‘er de nodige gevolgen aan moeten geven’.

Over de mogelijke aanleiding van het incident wil hij zich niet uitspreken, ook niet over de vraag of er mogelijk racisme mee gemoeid was. De groep leerlingen was ‘divers’ samengesteld, naar het beeld van de Antwerpse bevolking, klinkt het.

Alle leerlingen zijn intussen thuis en worden volgens het Stedelijk Onderwijs indien nodig opgevangen en door het CLB begeleid, net als hun ouders en de betrokken leerkrachten.