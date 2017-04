Politie schiet verdacht persoon neer in Berlijns ziekenhuis

In een ziekenhuis in Berlijn werd donderdagmiddag een schot gelost door een politieagent. Een individu raakte gewond. De politie heeft het gebied onmiddellijk afgezet.

Op de spoeddienst van het stedelijk ziekenhuis in Berlijn-Kreuzberg werd donderdagnamiddag een schot afgevuurd.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er één kogel gelost werd door de politie. Volgens de Duitse krant Bild werd een politieagent bedreigd en was ze genoodzaakt de man neer te schieten, de man zou geraakt zijn in het been en niet ernstig gewond zijn.

De specifieke omstandigheden zijn nog niet duidelijk.