Nooit meer tampons!

Wie graag duurzaam leeft, koopt spontaan een bio-wortel en zet de wagen ook aan de kant. Maar hoe zit het dan met vrouwelijke hygiëne?

Vrouwen hebben heel wat opties tijdens hun ‘tijd van de maand’. Tampons, maandverband, en recentelijk ook meer en meer de menstruatiecup. Deze cup raakt langzaamaan ingeburgerd, maar bestaat eigenlijk al even lang als de tampon. De uitvinding dateert van 1930, maar de tampon werd eerder gecommercialiseerd. Veel vrouwen gebruiken al zo’n menstruatiecup, maar er blijven veel onduidelijkheden. Toch is het een prima alternatief. Zo is het duurzamer, goedkoper én gezonder dan de gekende producten.

Wat?

Een menstruatiecup is een bekertje, gemaakt van siliconen, dat het menstruatiebloed opvangt. De cup wordt ingebracht in de vagina, en de spieren zorgen ervoor alles op zijn plaats blijft. Het geheel vormt een licht vacuüm, waardoor het zich aan het lichaam aanpast en er geen risico is op lekken, ook niet tijdens het slapen.

Hoe vaak je de cup moet leegmaken, hangt af van vrouw tot vrouw. Een vrouw verliest gemiddeld 30 - 60 ml bloed per menstruatie, en de cup kan maximum 30 ml opvangen. Toch moet je de cup minstens eenmaal om de twaalf uur schoonmaken.

Voordelen

Er zijn talloze voordelen aan de menstruatiecup. De cup is herbruikbaar (gaat vijf tot tien jaar mee) en dus goedkoper en duurzamer dan tampons of maandverband. Je hebt geen afval. Het is ook gezonder, aangezien het bloed wordt opgevangen en niet geabsorbeerd zoals bij een tampon. Zo neemt de tampon ook het natuurlijke en noodzakelijke vocht op, waardoor de vochtbalans en ph-waarde van de vagina ontregeld kan geraken. Daarnaast zitten er vaak chloor, bleekmiddelen en zelfs parfum in tampons en maandverband, en dat is niet gezond voor de vagina.

De cup moet, afhankelijk van het bloedverlies, maar maximum één keer om te twaalf uur geleegd worden. Veel vrouwen kunnen zorgeloos naar het werk, gaan sporten en slapen zonder zich zorgen te moeten maken over lekken.

Nadelen

Natuurlijk zijn er ook nadelen verbonden aan de menstruatiecup. Je moet zeker rekening houden met een leercurve voor het inbrengen en verwijderen. Het vraagt wat oefening, maar eerlijk, dat vroeg de tampon ook toen we 14 jaar waren.

Daarnaast is het niet altijd even evident een cup schoon te maken in openbare toiletten of op het werk. Het beste is de cup leeg te maken in het toilet en dan af te spoelen met water. Als er geen kraantje voorzien is, kan je de cup echter ook gewoon schoonmaken met toiletpapier, en grondig reinigen wanneer je thuis bent.

Je moet de cup ook grondig schoonmaken. Voor elk gebruik moet je het steriliseren, en dat vraagt en extra minuutje van je dag. Je kan dit doen in een -liefst exclusieve- pot op het vuur, of hiervoor een speciaal toestelletje aanschaffen.

Praktisch

Veel merken bieden twee maten aan, één voor vrouwen die nog niet bevallen zijn, en eentje voor vrouwen met kinderen. De gemiddelde prijs van een cup ligt tussen de 15 en 40 euro.

De meest bekende merken zijn de MoonCup en de Organicup. Maar ook de DivaCup, de LadyCupen de MeLuna bieden alternatieven. Meer informatie kan je terugvinden op hun websites.