Merkel waarschuwt Britten voor ‘illusies’

De Britten moeten zich geen illusies maken dat ze na de Brexit nog dezelfde rechten en privileges zullen hebben zoals daarvoor. Dat heeft de Duitse bondskanselier Angela Merkel nog eens benadrukt.

‘Een derde land geniet niet van dezelfde rechten, of meer voordelige rechten, als een lidstaat. Dat lijkt misschien evident, maar ik moet het jammer genoeg nogmaals duidelijk zeggen want ik heb het gevoel dat sommigen in Groot-Brittannië zich nog illusies maken op dit vlak’, zo verklaarde Merkel donderdag in de Bundestag.

Daarover zijn volgens Merkel de EU-listaten en Europese instellingen het eens. Geloven dat de Britten bijna hun huidige voordelen kunnen behouden, is volgens haar dan ook ‘verloren tijd’.

Zaterdag leggen Merkel en de andere Europese staatshoofden en regeringsleiders de krachtlijnen van de Europese onderhandelingspositie voor de Brexit vast.

De Duitse christendemocrate beklemtoonde dat beide partijen eerst afspraken moeten maken over de boedelscheiding, zoals de uitstaande factuur voor Londen. Pas nadien kan er gesproken worden over de toekomstige relaties. Hoewel de Britten liefst zo snel mogelijk over de toekomst zouden willen praten, is deze werkwijze volgens Merkel ‘onherroepelijk’.

Merkel verwacht ‘moeilijke’ onderhandelingen. ‘Daarover bestaat geen twijfel.’

De onderhandelingen tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië zullen naar verwachting na de vervroegde Britse parlementsverkiezingen van 8 juni van start gaan.