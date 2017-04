Premier Michel en vice-premier Reynders betreuren beide dat België voor de toetreding van Saudi-Arabië tot de VN-Commissie voor Vrouwenrechten heeft gestemd. ’Ik betreur deze situatie echt, al konden we de deelname van Saudi-Arabië niet vermijden', aldus Reynders.

Saudi-Arabië maakt de volgende vier jaar deel uit van de VN-Commissie voor Vrouwenrechten, zo hebben woensdag 47 van de 54 leden gestemd, waaronder ook ons land. Dat heeft premier Charles Michel (MR) vanmiddag bevestigd in de Kamer.

Zowel Michel als minister van Buitenlandse Zaken betreuren de ophef. Reynders benadrukt dat België helemaal niet tevreden is met de verkiezing van Saudi-Arabië in de commissie voor de status van de vrouw. 'Ik begrijp de reacties en de commotie die dit heeft teweeggebracht. Ik betreur deze situatie ten zeerste en zal er alles aan doen om een herhaling in de toekomst te vermijden.'

Zowel de premier als minister Reynders wijzen erop dat er ondertussen al opdracht werd gegeven aan de diplomatieke posten en aan zijn medewerkers om de procedure te veranderen. Voortaan moeten dergelijke situaties systematisch persoonlijk aan de minister en de regering worden bekendgemaakt. 'Ik zal die procedure voorstellen in het kernkabinet van vrijdag.'

'Mochten we het opnieuw kunnen doen...'

In de Kamer kwamen er onder meer mondelinge vragen van Wouter De Vriendt (Groen), Els Van Hoof (CD&V), Annemie Turtelboom (Open VLD), Rita Bellens (N-VA) en Meryame Kitir (SP.A), die meer uitleg eisten van de federale regering over de Belgische stem omtrent de toetreding van het salafistische land.

‘Vicepremiers Alexander De Croo en Didier Reynders verdedigen het onverdedigbare. De VN-Commissie moet het goede voorbeeld geven en nu zal ze dat niet meer kunnen. Dit is een slag in het gezicht voor iedereen die vrouwenrechten verdedigt', klonk het onder meer in het betoog van De Vriendt dat de kamerzitting mocht openen. 'Hier past enkel schaamte en diepe teleurstelling voor de beslissing van ons land, dat we onze westerse principe overboord gooien voor economische belangen en oliedollars.'

Michel gaf meer uitleg over de gang van zaken bij die stemming, en stelde dat er slechts twee uren tijd was om een beslissing te nemen nadat de Verenigde Staten onverwacht een stemming hadden uitgelokt. 'Mochten we het opnieuw kunnen doen, dan zouden we geen steun geven voor die stemming', klonk het fel bij de premier, die beloofde dat voortaan een 'politieke inschatting op het hoogste niveau' aan zo'n beslissing zal voorafgaan. Hij benadrukte nog dat er meer inspanningen nodig zijn om te vechten voor vrouwenrechten.

Die uitleg was echter niet voldoende voor de Kamerleden die stellen dat je slechts enkele seconden nodig hebt om te beslissen of je voor of tegen vrouwenrechten bent. 'Als u het echt betreurt, dan zou u hier nu verkondigen dat we een herstemming vraagt', aldus Kitir. 'Het probleem ligt bij u, bij de regering. We pakken Saudi-Arabië met een fluwelen handschoen aan, terwijl we onze relaties fundamenteel moeten herzien', oordeelt De Vriendt.

Op de vraag of er als één blok is gestemd samen met de tien stemgerechtigde EU-landen, zoals normaal gebruikelijk is, heeft Michel niet geantwoord.