‘Kroongetuige MH17 zegt dat “schurken uit Moskou” vliegtuig neerhaalden’

Een Russische veteraan zit in bijzonder nauwe schoentjes nadat hij wellicht aan een ex-strijdmakker heeft toegegeven dat hij de BUK-raket, die vlucht MH17 uit de lucht schoot, vanuit Rusland naar Oekraïne smokkelde.

Iets minder dan drie jaar geleden sloeg het noodlot toe op vlucht MH17 van Amsterdam naar Kuala Lumpur. Toen de Boeing 777 met in totaal 298 personen aan boord - het leeuwendeel onder hen waren Nederlanders - boven het oosten van Oekraïne vloog, werd het toestel abrupt uit de lucht geschoten door een raket. Alle inzittenden kwamen om het leven.

Foto: EPA

Vrijwel onmiddellijk kwam aan het licht dat het wellicht om een BUK-raket ging, een type raket dat zeer gericht wordt afgevuurd op oorlogsdoelwitten en zo’n 20 meter van het doel explodeert met het oog op maximale schade. Aangezien het toestel werd neergeschoten boven het oorlogsgebied in Oost-Oekraïne, waar tot op heden hevig gevochten wordt tussen separatisten (gesteund door het Russische leger) en het Oekraïense leger, wees Kiev met de vinger naar Moskou en Moskou met de vinger naar Kiev.

Russische krant blijft graven

Talloze onafhankelijke en afhankelijke onderzoeken, discussies, verwijten, bedreigingen en bevindingen later blijven beide partijen elkaars versie van de feiten betwisten. Al lijkt de bewijslast voor een gecoördineerde aanval vanuit Moskou opnieuw toe te nemen.

De Russische, onafhankelijke krant Novaja Gazeta voert al drie jaar lang een titanengevecht om de waarheid achter de crash te achterhalen en pakt op haar website uit met een interview waarin een ex-strijdkameraad van de Russische veteraan Sergej Doebinski vertelt hoe Doebinski aan hem bekende dat hij betrokken was bij het transport van de BUK-raket.

Vrienden aan het Afghaanse front

Sergej Doebinski Foto: rr

Doebinski is in verschillende rapporten van onderzoekersgroepen naar voren geschoven als een van de kroongetuigen van MH17. De ex-militair uit Rusland, die onder meer de bijnaam Grompot heeft, stapte over van het Russische leger naar het pro-Russische separatistenkamp en bekleedde sindsdien telkens hoge posities.

Toen Doebinski in 2014 gebeld werd door een van de soldaten van het Oekraïense leger, de vijand, die hem smeekte om enkele gevangenen vrij te laten, viel hij van zijn stoel van verbazing. Het was zijn ex-strijdmakker Sergej Tioenov, waarmee hij samen in Afghanistan had gevochten in de jaren tachtig voor het Russische leger.

‘Het waren de schurken uit Moskou’

Tioenov, die even hard geschrokken was als Doebinski, vertelt aan Novaja Gazeta hoe hij zijn vriend zag veranderen naarmate de maanden verstreken aan het Oost-Oekraïense front en wat de twee aan elkaar vertelden over MH17.

‘Tijdens de uitwisseling van gevangenen spraken we over diverse zaken, maar toen begon Doebinski mij te vertellen hoe vreemd het wel niet was dat we vroeger broederlijk vochten aan dezelfde zijde en nu lijnrecht tegenover elkaar stonden.’

‘Ik kon me niet meer inhouden en sneerde dat hij wel verantwoordelijk was voor de dood van honderden onschuldige mensen.’

‘Daarop reageerde hij bijzonder verontwaardigd. “Je denkt toch niet dat ik dààr iets mee te maken heb. Het ging over transport van raketten van Rusland naar Oekraïne, niet over schieten. Het zijn de schurken uit Moskou die het vliegtuig neerhaalden." Het sprak dat vlot en gefrustreerd uit.’

Kroongetuige

Enkele maanden later klonken de antwoorden van Doebinski plots evenwichtiger en afstandelijker, aldus Tioenov. ‘Hij was duidelijk gebriefd en voorbereid op wat hij allemaal moest zeggen. Hij zei: “Ik weet van niets en ik ben op geen enkele manier betrokken.” Toen wilde hij er op een gegeven moment zelfs niet meer over praten.’

Spullen van vlucht MH17 Foto: BELGAIMAGE

‘Ik denk dat hij nu vooral bang is voor zijn leven omdat hij een kroongetuige is in een bijzonder gevoelige zaak en omdat hij letterlijk heeft gezegd dat Moskou achter deze aanval zit. Doebinski is nooit een moordenaar of crimineel geweest. Ik geloof er ook echt in dat hij niet wist waarvoor die BUK-raket moest dienen. Daarom vertel ik dit allemaal’, voegde Tioenov er tenslotte off the record aan toe achteraf.

Bevestigd versus niet bevestigd

Wat precies gezegd werd wanneer de twee elkaar ontmoetten, valt echter nauwelijks te bewijzen. Wel zijn er foto’s die meerdere ontmoetingen tussen de twee bevestigen en wordt het verhaal van Tioenov ook door - weliswaar anonieme - Russische bronnen bevestigd, aldus Novaja Gazeta.

Toen de Russische krant Doebinski contacteerde om hem te confronteren met deze bekentenissen, stelde hij voor om de journalist van Novaja Gazeta over een week te ontmoeten. Hij voegde er nog fijntjes aan toe dat hij zijn naam ‘van ergens leek te kennen’. ‘Had jij nu geen problemen in Donetsk en ben jij niet even gearresteerd?’, klonk het.

De ontmoeting vond nooit plaats en Doebinski belde niet terug. Op 24 april liet hij de krant weten dat hij de zaak zelf wel zou uitklaren met Tioenov en dat die laatste hem een e-mail zou sturen. Tioenov ontkent dat hij iets van Doebinski heeft gehoord.