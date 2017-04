Vrouwenraad ‘verbijsterd’ over de houding van België

De Nederlandstalige Vrouwenraad reageert naar eigen zeggen ‘verbijsterd’ op de houding die ons land heeft aangenomen bij de samenstelling van de nieuwe VN-vrouwenrechtencommissie. ‘Het is gewoonweg verschrikkelijk dat ons land Saudi-Arabië, een land dat al jarenlang de vloer aanveegt met vrouwenrechten, mee in die VN-commissie heeft gestemd.’

Dat heeft Magda De Meyer, voorzitter van de Nederlandstalige Nationale Vrouwenraad, donderdag aan Belga verklaard.

‘Het is ook hypocriet van ons land, als je merkt dat op dit eigenste ogenblik onze minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open VLD) met in zijn zog Axelle Red en Goedele Liekens in Senegal en Benin loopt campagne te voeren voor vrouwenrechten aldaar, terwijl onze diplomaten in de VN de klok helpen terugdraaien. Zijn onze diplomaten dan zo wereldvreemd?’

‘Het schokt ons des te meer’, vervolgt de voorzitster van de Vrouwenraad, ‘omdat wij tot nog toe altijd al ons vertrouwen hebben gesteld op die VN-Commissie. We gebruiken hun aanbevelingen en dergelijke, maar nu krijgen we het nare gevoel dat die aanbevelingen misschien wel ‘aangebrand’ zijn. Conservatieve krachten zullen dit nu allicht ook aangrijpen om het werk van VN-vrouwenrechtencommissie met een korrel zout te nemen.’

De Vrouwenraad wil deze kwestie aankaarten met collega-vrouwenraden in andere landen om te zien ‘hoe de schade kan beperkt worden’. ‘Maar voor de vrouwenrechten wereldwijd is dit zeker een serieuze backlash’, besluit De Meyer.