‘Stéphane Moreau zal 70 procent moeten inleveren’

De Waalse regering is klaar met een groot pakket aan maatregelen om nieuwe schandalen zoals Publifin te voorkomen. Er komt een streng loonplafond, absolute transparantie en maatregelen die tot in de federale regering voelbaar zullen zijn.

Geflankeerd door zijn viceminister-president Maxime Prévot (CDH) en de nieuwe minister van Lokale Besturen Pierre-Yves Dermagne (PS) stelde Waals minister-president Paul Magnette (PS) zonet in Namen de maatregelen voor.

De Waalse regering is vastbesloten: 'ontsporingen zoals bij Publifin mogen nooit meer gebeuren'. 'Transparence total' is dus het ordewoord. Elk vergoed mandaat in publieke structuren of hun afgeleiden moet gepubliceerd worden op de website van de organisatie. Met de namen van alle bestuurders erbij, hoe vaak ze aanwezig zijn, wat ze doen en wat ze verdienen. 'We zullen van iedereen weten wat ze doen en wat ze verdienen', maakt Dermagne, de vervanger van Paul Furlan (PS) zich sterk.

En dat verdienen zal een pak minder zijn dan nu. Het plafond voor intercommunales wordt 245.000 euro bruto, alles inbegrepen. Voor erg concurrentiële sectoren, zoals energie of de luchtvaart, ligt de lat iets hoger, op 302.500 euro. 'En daar zit alles in. Dus geen aandelen of gouden parachutes meer. Dit is het plafond', zegt Magnette.

'Ook voor bestaande contracten'

Concreet valt Publifin onder dat eerste plafond, de operationele dochter Nethys, waar Stéphane Moreau nog altijd voorzitter is, valt onder het tweede plafond. 'Stéphane Moreau zal dus 70 procent minder gaan verdienen. Want zodra het decreet is goedgekeurd, eind juni of begin juli, geldt dit ook voor bestaande contracten', zegt Magnette.

Nog opvallend zijn de nieuwe regels voor de combinatie minister-burgemeester, altijd een gevoelig punt. Burgemeesters die in een regering zitten moeten zich volledig laten vervangen door een dienstdoende burgemeester. Ze mogen hun sjerp alleen nog beperkt dragen, geen enkel document ondertekenen of zittingen van het college zelfs maar bijwonen. Het logo van de stad gebruiken mag evenmin nog. 'Voor ons verandert dit niet zo veel, wij doen dit al grotendeels. Maar het geldt ook voor de federale ministers. Ik denk aan de burgemeesters van Rochefort of Chaudfontaine', aldus Magnette. Dat zijn toevallig twee MR-ministers: Bellot en Bacquelaine.

Het kadaster van alle structuren loopt intussen wat vetraging op, maar wordt in de komende weken verwacht. Het gaat om zo'n 1.500 structuren. Magnette blijft bij zijn voornemen van januari: 'er zullen honderden mandaten verdwijnen'.