Zo is het om een vrouw te zijn in Saudi-Arabië

Saudi-Arabië is verkozen tot lid van de commissie Vrouwenrechten binnen de Verenigde Naties, mede dankzij België. En dat zorgt voor heel wat gefrons, want het gaat om een land waar vrouwen niet eens alleen de straat op mogen. Hoe erg is het gesteld met de vrouwenrechten in Saudi-Arabië?

Er is een hoop mis met de mensenrechten in Saudi-Arabië in het algemeen, maar het is ook nog eens een van de ergste landen op aarde waar je als vrouw kunt geboren worden. Vrouwen hebben er bijlange niet dezelfde rechten als mannen en worden er in de ogen van de staat hun hele leven lang beschouwd als minderjarigen.

De belangrijkste regels:

De mannelijke voogdijregeling. Die schrijft voor dat Saudische vrouwen de toestemming van hun mannelijke voogd – veelal hun vader, man of zoon – nodig hebben om te reizen, te studeren, te werken en te trouwen. Maakt ze wel zelf beslissingen, dan wordt ze als ongehoorzaam beschouwd en riskeert ze stok- of zweepslagen.

Veel vrouwen worden mishandeld en het is bijna onmogelijk om hun huwelijk te ontvluchten. Gaat de man toch akkoord met een scheiding, blijft hij ook tijdens de procedure hun voogd en blijft hij voor een groot stuk hun leven bepalen. Polygamie is wettelijke toegelaten in Saudi-Arabië.

Vrouwen die in de gevangenis belanden omdat ze hun voogd niet hebben gehoorzaamd, kunnen enkel worden vrijgelaten als diezelfde voogd hen komt ophalen. Gebeurt dat niet, kunnen de autoriteiten voorzien dat ze wordt overgebracht naar een opvangtehuis, of eventueel zelfs een nieuw huwelijk opzetten, waarbij haar nieuwe echtgenoot het voogdijschap overneemt.

Autorijden. Saudi-Arabië is het enige land ter wereld waar het vrouwen in 2017 nog altijd bij wet verboden is om auto te rijden, zelfs als hun mannelijke voogd toestemming geeft. Al klinkt de roep steeds luider om vrouwen toch zelf te laten rijden, onder meer bij Saudische prins en miljardair Al-Walid ben Talal.

Daarbij verwees hij naar de economische kosten van het feit dat vrouwen in Saudi-Arabië voor hun verplaatsingen nog altijd afhangen van ‘buitenlandse’ privéchauffeurs en taxi’s. Als een echtgenoot de tijd vindt om zijn echtgenote te voeren, betekent dat volgens hem dat hij afwezig is op zijn werk, wat een invloed heeft op de productiviteit.

Kleding. Hoewel de islam bescheiden kleding voorschrijft, is Saudi-Arabië een van de weinige moslimlanden die expliciete kledingvoorschriften hanteert. Vrouwen worden verplicht om buitenshuis steeds een abaya te dragen boven hun kleding. Dat is een lange, losse jurk (meestal zwart) die tot op de grond reikt en ook de haren bedekt, maar handen en voeten toont.

Afhankelijk van de regio kunnen de kledingvoorschriften nog strikter zijn en kunnen vrouwen bijvoorbeeld verplicht worden om een nikab te dragen, die enkel hun ogen toont.

Stemmen. Misschien één lichtpuntje: in 2015 mochten Saudische vrouwen voor het eerst gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen, en ze mochten zich zelfs kandidaat stellen voor de lokale raden. Koning Abdullah nam de beslissing na een onderhoud met de belangrijkste geestelijken van het land. Het was veruit de grootste hervorming die de vorst doorvoerde sinds hij in 1995 aan de macht kwam.

Amper 130.000 vrouwen hadden zich geregistreerd om te stemmen, tegenover 1,35 miljoen mannen. Voorts stelden 978 vrouwen zich verkiesbaar, naast 5.938 mannelijke kandidaten. Vrouwen mochten geen campagne voeren over vrouwonvriendelijke wetten. Een paar tientallen vrouwen raakten uiteindelijk verkozen.