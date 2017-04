Twee verdachten in onderzoek aanslag Charlie Hebdo opgepakt in Charleroi

In Gilly, een deelgemeente van Charleroi, zijn woensdag twee mannen opgepakt in het onderzoek naar de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en de supermarkt Hyper Cacher. Dat meldt het federaal parket donderdag. Het Franse gerecht had eerder al een aanhoudingsbevel uitgeschreven tegen de twee mannen.

In België en Frankrijk zijn tussen maandag en woensdag in totaal tien mensen opgepakt in het onderzoek naar de aanslagen die in januari 2015 plaatsvonden op de redactie van Charlie Hebdo en de supermarkt Hyper Casher. De tien worden ervan verdacht wapens te hebben geleverd aan Amedy Coulibaly, die twee dagen na de aanslag op Charlie Hebdo de aanval op de supermarkt uitvoerde en daarbij vier joden om het leven bracht. Hij werd daarna doodgeschoten door de politie.

Een van de verdachten die in Gilly werd opgepakt, is Metin K., zo schrijft Sudpresse. Hij had in januari 2015 al aan de federale politie in Charleroi gemeld dat hij in contact had gestaan met Coulibaly. Daarop hadden onderzoekers aanwijzingen gevonden voor de verkoop van een voertuig aan Hayat Boumedienne, de vrouw van Coulibaly. Die transactie gebeurde via een tussenpersoon in Parijs. Er werden bij het onderzoek ook papieren gevonden die melding maken van wapens die gebruikt zouden zijn in de Hyper Cacher. Metin K. werd daarop aangehouden wegens wapentrafiek en bendevorming, maar werd later vrijgelaten onder voorwaarden.