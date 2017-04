Boerenbond: ‘Roundup niet verbieden op basis van emoties’

In tegenstelling tot particulieren worden landbouwers (voorlopig) niet verboden om gebruik te maken van onkruidverdelger Roundup, terwijl zij nochtans de grootste verbruikers zijn. De Boerenbond hoopt dat de mogelijke beslissing om het verbod uit te breiden wordt genomen op basis van wetenschappelijke argumenten ‘en niet op basis van emoties’.

Tot er wetenschappelijke duidelijkheid bestaat over de gezondheidsrisico’s zal het gebruik door particulieren van glyfosaat, dat onder meer in de onkruidverdelger Roundup zit, verboden worden, zo besliste de Vlaamse regering woensdag.

Die aankondiging is een gevolg van de ophef die was ontstaan over de manier waarop de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies naar het mogelijk kankerverwekkende bestanddeel glyfosaat zou hebben beïnvloed. Ook Jan Tytgat, professor toxicologie aan de KU Leuven, pleit voor beter onderzoek, en een heranalyse van de data van Monsanto.

Of er ook een verbod voor professionelen komt, dat negentig procent van al het verkochte glyfosaat gebruikt, hangt af van de resultaten van het bijkomende onderzoek dat is aangekondigd. De Boerenbond maakte alvast duidelijk dat het de onkruidverdelger ‘graag wil behouden’ omdat er gaan alternatieven zijn.

‘Er zijn wel andere gewasbeschermingsmiddelen, maar die zijn duurder, werken minder goed en zijn arbeidsintensiever’, verduidelijkte woordvoerster Anne-Marie Vangeenberghe in onze krant.

Emotioneel

Vandaag voegt ze daar nog aan toe: ‘Als er dan toch een verbod bij professionelen wordt ingesteld, dan hoop ik vooral dat die beslissing genomen wordt op basis van wetenschappelijke argumenten en niet op basis van emoties. Want ik heb de indruk dat het debat momenteel vooral emotioneel verloopt.’

De woordvoerster erkent wel dat het belangrijk is dat het onderzoek onafhankelijk wordt gevoerd, dus zonder inmenging van producent Monsanto.