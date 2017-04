Brussels heeft Antwerp in het vizier in Euromillions Basket League

Op de 32e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling is Brussels, derde in de stand, woensdag tot op één punt van Antwerp genaderd. Brussels diende Kangoeroes Willebroek een 114-74 oplawaai toe, terwijl Antwerp met 83-78 onderuit ging in Charleroi. Zondag trekken de Brusselaars voor hun wedstrijd van de 33e speeldag naar Antwerpen en krijgen ze dus de kans om zich naast de Giants te hijsen.

Er werd stevig gescoord in Brussel. Bij de rust stond er al 57-39 op het scorebord. Alleen in het tweede kwart hielden de bezoekers gelijke tred (35-17, 22-22, 24-15, 33-20). Brandon Ubel, die ook negen rebounds plukte, en Aleksander Lichodzijewski waren met elk 25 punten het best bij schot. Bij Willebroek kwam ook Andou Pape Badji boven de twintig punten uit (22, plus 9 rbds).

Antwerp stond in Charleroi bij de rust 49-40 in het krijt en kon daar in de tweede periode onvoldoende vanaf knabbelen. De Giants volgen nu op zeven punten van Oostende. De competitieleider ging met 76-89 winnen bij rode lantaarn Luik. In de andere wedstrijden van de speeldag hield Limburg United met 100-73 de punten thuis tegen Aalstar en ging Bergen met 72-80 winnen in Leuven.

In de stand gaat Oostende met 59 punten Antwerp (52), Brussels (51), Aalstar en Willebroek (49), Limburg (48), Bergen en Charleroi (47) voor. Leuven (41) mag net als Luik (37) definitief een kruis maken over de play-offs.