Boeren mogen Roundup blijven sproeien

De Vlaamse regering zal het gebruik door particulieren van glyfosaat verbieden. Maar de grootste verbruiker is de landbouw.

Tot er wetenschappelijke duidelijkheid bestaat over de gezondheidsrisico’s zal het gebruik door particulieren van glyfosaat, dat onder meer in de onkruidverdelger Roundup zit, verboden worden. Dat is wat Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) zo snel mogelijk aan de Vlaamse regering wil voorstellen.

De aanleiding vormen de interne mails van Monsanto (producent van Roundup), waaruit blijkt dat het bedrijf er alles aan heeft gedaan om te voorkomen dat mogelijke gezondheidsschade door glyfosaat bekend zou raken. Het bedrijf schreef zelf papers en schakelde wetenschappers in om glyfosaat te verdedigen.

‘Voor particulieren lijkt het mij zinvol om het voorzorgsprincipe toe te passen’, zegt Jan Pauwels, de woordvoerder van minister Schauvliege die zelf op een EU-Milieuministerraad in Malta zit. ‘Landbouwers zijn beter vertrouwd met de risico’s van dergelijke middelen. Particulieren gebruiken het slechts sporadisch. We willen hen beschermen tegen verkeerdelijk gebruik.’

Vlaanderen volgt hiermee Wallonië, waar al vanaf 1 juni het gebruik door particulieren verboden wordt. Ook daar ontspringt landbouw dus de dans. Nochtans is de landbouw goed voor zo’n negentig procent van het totale glyfosaatgebruik in Vlaanderen.

In 2012 (meer recente cijfers zijn er niet) ging het in de landbouw om 140.756 kilo glyfosaat. Boeren gebruiken het vooral om akkers of weiden onkruidvrij te maken voor er gezaaid of geplant wordt. Het is de op een na meest gebruikte pesticide na mancozeb, een schimmelbestrijder.

Hoe dan ook is de landbouwsector de grootverbruiker is van glyfosaat. Het verbod voor particulieren zal dus weinig uithalen. Toxicoloog Jan Tytgat pleitte al in onze krant om het grootschalige gebruik van de landbouwers te verbieden, niet dat van de particulieren.

'Geen alternatief'

Volgens de Boerenbond hebben landbouwers geen alternatief voor glyfosaat. ‘Er zijn wel andere gewasbeschermingsmiddelen, maar die zijn duurder, werken minder goed en zijn arbeidsintensiever’, zegt Anne-Marie Vangeenberghen, woordvoerder van de Boerenbond.

Met de nieuwe maatregel van Schauvliege ontstaat straks wel de bizarre situatie dat in Vlaanderen en Wallonië het gebruik van glyfosaat voor particulieren verboden zal zijn, maar dat de verkoop wel is toegestaan. Zo’n verbod kan alleen door de federale overheid ingevoerd worden.