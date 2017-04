Gêne om stem voor Saudi’s

België heeft Saudi-Arabië mee verkozen tot lid van de VN-Commissie voor Vrouwenrechten. ‘Ironisch, zelfs sarcastisch’, klinkt het tot binnen de regering.

België stemde vóór de toetreding van Saudi-Arabië tot de commissie Vrouwenrechten binnen de Verenigde Naties. Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) wilde dat dinsdag niet bevestigen, maar zijn antwoord in de Kamer was volgens de toehoorders meer dan veelzeggend. ‘Reynders heeft een ja-stem verdedigd, dat is zowat hetzelfde als toegeven’, onthoudt Els Van Hoof (CD&V).

De oppositie kreeg meteen een uitgelezen kans om de hypocrisie van ons land te hekelen. ‘België staat wereldwijd met de broek op de enkels. Wij, die zo de mond vol hebben over normen en waarden’, zei Wouter De Vriendt (Groen). ‘Dit is een schande’, fulmineerde ook Yasmine Kherbache (SP.A). ‘Met haar ja-stem legitimeert de regering een regime dat de vrouwenrechten elke dag schendt.’

Ook binnen de regering valt te horen dat het ‘ironisch, zelfs sarcastisch’ is dat België de Saudi’s heeft gesteund. Dat zou gebeurd zijn zonder het medeweten van Reynders. Het was immers nooit de bedoeling dat het tot een stemming zou komen, maar de Verenigde Staten drukten op het laatste moment hun wil door.

‘Onze stem werd toen beslist op diplomatiek niveau’, meldt het kabinet-Reynders. ‘België werd inderdaad in snelheid genomen,’ bevestigt Van Hoof, ‘maar we hadden ons beter moeten voorbereiden.’ Uiteindelijk stemden 47 van de 54 leden voor. Volgens de ngo UN-Watch zouden daar vijf Europese lidstaten bij geweest zijn. Het was de Belgische vertegenwoordiger bij de VN, ex-kabinetschef Marc Pecsteen, die de zaak ter plekke afhandelde.

Reynders zelf benadrukt intussen het belang van dialoog, ‘hoe klein de kans ook dat het iets op­levert’. Ook vicepremier Alexander De Croo (Open VLD) probeerde het nieuws een positieve draai te geven. ‘Ik spreek liever met mensen die een andere mening hebben, dan hen de rug toe te keren en zeker te zijn dat er niets zal verbeteren voor de vrouwen daar.’

Moeilijke spagaat

Toch blijft het een moeilijke spagaat. Gwendolyn Rutten (Open VLD) zat dinsdagavond duidelijk verveeld met de situatie bij haar boekpresentatie – waarbij ze het nota bene had over de ‘superioriteit van de liberale democratie over landen waar de sharia heerst, zoals Saudi-Arabië’. ‘De stemming is geheim, maar als ik die beslissing zou nemen, zou ik het in geen geval doen’, aldus Rutten.

Ook binnen de MR wordt met scherp geschoten. ‘Ik wil weten over welke vijf landen het gaat, zodat ik hun kan zeggen hoezeer ik me schaam dat ze Europees zijn, zoals ik’, aldus Assita Kanko in een opiniestuk in deze krant.

Peter De Roover (N-VA) hoopt dat België minstens heeft geprobeerd ‘om de Europese landen collectief tot een nee-stem te bewegen’. Dat de Saudi’s toch in de commissie zitten, heeft voor hem grote gevolgen. ‘Zolang dat land in de commissie Vrouwenrechten zit, beschouwt de N-VA die commissie als totaal irrelevant. Wij gaan geen enkel rapport van dat orgaan aanvaarden.’

Voor de geloofwaardigheid van de regering is de diplomatieke deal geen goede zaak. In het veiligheidsdebat struikelen de meerderheidspartijen over elkaar heen om de geldstromen vanuit Saudi-Arabië droog te leggen en zo het wahabisme aan te pakken. Maar als puntje bij paaltje komt, blijft ons land erg vriendelijk voor de oliestaat. ‘Het is al de derde keer dat de regering plat op de buik gaat voor de Saudi’s’, besluit Kherbache. ‘Ook in het Antwerpse ­havendossier en tijdens het debat over de wapenleveringen durfde ze geen vuist te maken.’