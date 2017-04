Onterechte penalty kost Genk voor het eerst in Play-off 2 punten

Racing Genk is het maximum van de punten kwijt in Play-off 2B. De Limburgers bleven steken op een 1-1 gelijkspel op het veld van Eupen, maar blijven wel aan de leiding in de groep. Malinovskiy opende de score vanop vrije trap, Luis Garcia maakte vanop de stip gelijk na een onterechte penalty.

Racing Genk had voor de verplaatsing naar Eupen niet af te rekenen met een blessuregolf, wél met een griepvirus dat zich in de kleedkamer had genesteld. Thomas Buffel en Timothy Castagne misten zo de wedstrijd in de Oostkantons. De Genkenaars begonnen ook zonder Buffel en Castagne goed aan de match, al na 19 minuten stond de Limburgse voorsprong al op het bord.

Eerste kans, eerste goal

Al-Abdulrahman beging een domme fout aan de rand van de zestien en ging meteen op de bon na een stevige tackle op Ally Samatta. De Oekraïner Ruslan Malinovskiy zette zich achter de bal en krulde de eerste kans tussen de palen meteen binnen. Eupen-doelman Van Crombrugge zat er nog met een handje bij, maar kon de 0-1 niet voorkomen.

Eupen gaf niet thuis in de eerste helft en kon enigszins tevreden zijn met de 0-1 tussenstand halfweg. Samatta en Trossard konden de score nog uitdiepen voor Genk, maar zonder succes. Genk-goalie Ryan moest maar éénmaal echt in actie komen, de Australiër hield de doorgebroken Onyekuru goed van de gelijkmaker. Op slag van rust scoorde Colley, maar zijn doelpunt werd terecht afgekeurd voor offside.

Onterechte penalty

In de tweede helft kwam Eupen echter snel op gelijke hoogte, al kreeg het wel een helpende hand van het scheidsrechterlijke trio. Sandy Walsh trapte de bal uit de voeten van Henry Onyekuru en bracht in diezelfde actie ook de Nigeriaan ten val, scheidsrechter Sébastien Delferière legde de bal foutief op de stip. Luis Garcia nam de elfmeter voor zijn rekening en zorgde met een droge knal in de rechteronderhoek voor de 1-1 gelijkmaker. Voor Genk was het de eerste tegentreffer in deze Play-off 2.

Het doelpunt gaf de thuisploeg vleugels, Eupen zette Genk steeds meer onder druk, maar een tweede doelpunt viel er niet meer. Al haalde Jeffrén in de slotfase nog verschroeiend uit, zijn schot strandde op de lat. Zo blijft Genk leider in Play-off 2B, het heeft nu 13 punten. Dat zijn er vijf meer dan eerste achtervolger Kortrijk. Eupen zakt terug naar een derde plaats met zeven punten.