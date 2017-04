Gent na invoer circulatieplan: doods of aangenamer?

De meeste Gentenaars vinden de stad nu comfortabeler, maar de automobilisten moeten hun weg nog vinden. In de tussentijd dragen de handelaars de gevolgen.

Het circulatieplan heeft van Gent een rustiger stad gemaakt, met minder auto’s, maar ook minder mensen. Daar is zowat elke Gentenaar van overtuigd. Of de Arteveldestad daardoor een ‘doodse’ en ‘saaie’ dan wel een ‘aangenamere’ en ‘veiligere’ omgeving is geworden, daarover zijn de meningen diep verdeeld.

Toch haalt het eerste kamp de bovenhand, zo blijkt uit de Stadsbarometer van mobiliteitsorganisatie VAB. Het is de eerste grote rondvraag sinds de intrede van het circulatieplan begin april. ‘Gent is een meer leefbare stad geworden’, luidt de conclusie. Bijna de helft van de Gentenaars heeft zelfs nu al het gevoel dat hij gezondere lucht inademt.

Maar er is ook een keerzijde. De helft van de Gentenaars ondervindt negatieve gevolgen op de snelheid waaraan ze zich door de stad kunnen verplaatsen. ‘Vooral wie, bijvoorbeeld, ’s avonds na het werk snel de kinderen bij de opvang wil oppikken om dan nog enkele boodschappen af te handelen in de stad, oordeelt negatief over het circulatieplan.’

Kwestie van gewenning

Logisch, zegt woordvoerder Maarten Matienko. ‘Het omgekeerde zou betekenen dat dit circulatieplan gefaald heeft. De bedoeling is immers net om mensen te doen nadenken over de eigen mobiliteit, en om doorgaand verkeer en autogebruik voor korte afstanden binnen de stad te ontmoedigen en te doen verdwijnen.’

‘Bij de invoering van een nieuw circulatieplan duikt telkens weer hetzelfde patroon op’, zegt mobiliteitsdeskundige Kris Peeters. ‘Eerst staat heel de stad op haar kop, twee jaar later is iedereen blij. Mobiliteit is een kwestie van gewoonte en gewenning. Mensen moeten hun weg nog vinden. Dat al tijdens de eerste werkweek twee op de tien Gentenaars aangaven dat ze zich sneller konden verplaatsen dan voordien, is een goed resultaat. De rest zal volgen.’

Hoe snel dat gebeurt, daarin hebben ook de stad en de Vlaamse overheid de hand, zegt VAB. ‘Dit plan is niet af. Bijsturing blijft nodig. De grote werf waarop Gent vooruitgang kan boeken, is de uitbouw van het openbaar vervoer. In Antwerpen zegt de helft van de inwoners daar gebruik van te maken, in Gent is dat slechts 32 procent. Hoog tijd dat Gent dat niveau evenaart.’