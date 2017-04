Begrotingsministers proberen stabiliteitsprogramma rond te krijgen

Alle Belgische begrotingsministers proberen woensdagochtend voor een tweede keer hun stabiliteitsprogramma voor rond te krijgen. Tijdens een eerste vergadering woensdagochtend was dat alvast niet gelukt.

Vlaanderen legt een begroting in evenwicht voor, maar houdt wel de bouw van de Oosterweelverbinding uit de boeken. Bij gebrek aan akkoord van Europa is er geen reden om die kosten uit de begroting te houden, waarschuwde het Rekenhof al meermaals. En ook Wallonië wil enkele investeringen uit de berekening van het begrotingstekort houden. Volgens Waals begrotingsminister Christophe Lacroix had de federale regering van premier Charles Michel daar bij de Europese Commissie toestemming voor moeten bekomen, maar heeft ze ‘haar werk niet gedaan’.

Deze manier van handelen brengt de doelstelling in gevaar om de ‘Belgische’ begrotingscijfers met 0,6 procent van het bbp te verbeteren. Concreet dreigt de inspanning te blijven steken op 0,5 procent. Dit spanningsveld zorgde ervoor dat de begrotingsminsters tijdens een eerste vergadering woensdagochtend alvast niet op één lijn geraakten.

Totaal oneens

‘We zijn het totaal oneens op begrotingsvlak’, stelde Paul Magnette onder meer bij het buitengaan. Volgens Magnette focust de centrumrechtse regering-Michel te veel op de Europese eisen. ‘De federale regering is voor een fors besparingsbeleid. Wij denken daarentegen dat je kritisch in dialoog moet durven gaan met Europa en zeggen: ‘neen, we willen dit beleid niet’.’

Maar ook vanuit Vlaamse hoek klonk kritiek. ‘Dit is de kroniek van een aangekondigd tekort’, sprak SP.A-begrotingsspecialist Jan Bertels over de investeringen in Oosterweel. ‘In het Vlaams parlement waarschuwt SP.A de regering al maanden dat die investeringen in de begroting moeten worden opgenomen, maar minister-president Bourgeois en minister van Begroting Tommelein doen alsof er niets aan de hand is. Op die manier negeren ze dat hun begroting in het rood gaat’, aldus Bertels. Het Vlaams parlementslid stelt vast dat ‘nu ook de federale regering zegt dat de rekening van het duo Bourgeois en Tommelein niet klopt’.

Tweede poging

Federaal Begrotingsminister Sophie Wilmès liet na afloop van de vastgelopen ochtendvergadering alvast verstaan dat onderzocht wordt hoe investeringen budgettair in rekening genomen moeten worden. ‘Maar in afwachting moeten we de Europese criteria respecteren’, zei ze.

Later op de dag spraken de begrotingsministers opnieuw af, in een poging de situatie uit te klaren. Of dat zal lukken, valt af te wachten.