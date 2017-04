Sander Gille en Joran Vliegen al meteen uitgeschakeld in Francavilla

Sander Gille en Joran Vliegen hebben zich woensdag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het dubbelspel op het Challengertoernooi in het Italiaanse Francavilla (gravel/43.000 euro). Het Belgische duo ging in twee sets (7-6 (7/5) en 6-4) onderuit tegen de Oostenrijker Julian Knowle en de Slovaak Igor Zelenay, het vierde reekshoofd.

Yannik Reuter (ATP 215) is de enige Belg in het enkeltoernooi. Hij won dinsdag van de Servische qualifier Miljan Zekic (ATP 214) en speelt in ronde twee tegen het Spaanse vijfde reekshoofd Ruben Ramirez Hidalgo (ATP 151).