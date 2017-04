Frankrijk: ‘Assad achter sarinaanval’

De chemische aanval nabij de Syrische stad Idlib begin april draagt de stempel van het Assad-regime. Dat concludeert een rapport van de Franse inlichtingendiensten. De Syrische president of zijn getrouwen zouden ook de opdracht hebben gegeven voor de operatie.

Op 4 april werd het dorp Khan Sheikhoun, nabij het door de oppositie gecontroleerde Idlib, het doelwit van een chemische aanval, vermoedelijk met sarin. Daarbij kwamen zeker 80 mensen om.

Het westen legde de verantwoordelijkheid voor de aanslag bij president Bashar al-Assad, en de de Verenigde Staten bombardeerden in een reactie een luchtmachtbasis van het Syrische leger. Rusland stelde dat het gas vrijkwam na een luchtaanval op een magazijn van de rebellen, terwijl Assad zelfs verklaarde dat de bewijzen over een chemische aanval vals waren. Hij herhaalde bovendien dat zijn regering nooit chemische wapens gebruikt had.

‘Stalen zijn typisch voor Syrische laboratoria’

Een rapport van de Franse inlichtingendiensten dat openbaar werd gemaakt, spreekt dat nu tegen. De Fransen verzamelden volgens het zes bladzijden tellende rapport ter plaatse stalen van de impact van de aanval en onderzochten het bloed van een slachtoffer.

‘We weten van een betrouwbare bron dat het staal dat we namen gemaakt werd op een manier die typisch is voor de Syrische laboratoria’, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault.

‘Stalen van vorige aanvallen gebruikt ter vergelijking’

‘Deze methode draagt de stempel van het regime en zorgt ervoor dat we de verantwoordelijkheid van de aanval kunnen vaststellen’, aldus Ayrault nog. ‘We weten dat omdat we stalen van vorige aanvallen bewaarden en die gebruikten ter vergelijking.’

Eerder deze maand concludeerde de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) al dat er wel degelijk sarin werd gebruikt bij de aanval op Khan Sheikhoun. De Fransen vonden nu in hun stalen naar eigen zeggen hexamine terug, volgens het rapport karakteristiek voor de sarin die door de Syrische regering wordt aangemaakt.