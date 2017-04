‘Stewardessen met overgewicht zouden ons moeten bedanken dat we hen minder betalen’

Stewardessen van de Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot die te veel aankomen of te oud zijn, krijgen minder loon en mogen niet meer op internationale vluchten werken. ‘Ze zouden ons moeten bedanken.’

Wraakroepend. Dat vond de ervaren Russische stewardess Evgenia Magoerina van haar loonbriefjes de afgelopen maanden. Magoerina, die al jarenlang op langeafstandsvluchten werkt als stewardess bij de grootste en bekendste Russische luchtvaartmaatschappij Aeroflot, werd vorig jaar zonder enige verklaring verbannen naar de kortste vluchten. Even later zag ze zonder enige aankondiging of verantwoording haar salaris systematisch slinken.

‘Gevaarlijke’ stewardessen

Evgenia Margoerina Foto: rr

De stewardess rook onraad en trok aan de juridische alarmbel, samen met enkele van haar collega’s die in hetzelfde schuitje zaten. ‘Aeroflot discrimineert op basis van leeftijd en gewicht. Vrouwen die 40 worden of meer dan maat small of medium hebben, worden in het verdomhoekje gestopt’, argumenteerde Margoerina in de Russische rechtbank. ‘Bovendien worden er foto’s van ons genomen en moeten we zelfs op de weegschaal gaan staan voor controles.’

Die laatste oordeelde echter dat de luchtvaartmaatschappij zich niet schuldig maakt aan discriminatie omdat ‘de kans op gevaarlijke situaties op vliegtuigen toeneemt naarmate het lichaamsgewicht van de stewardessen toeneemt’. Zo zouden slanke stewardessen tijdens een evacuatie efficiënter en sneller te werk kunnen gaan dan hun zwaardere collega’s, aldus de rechtbank, die oordeelt dat het op basis van dat mogelijke gevaar geoorloofd is om minder loon te betalen. In totaal werden al zo’n 600 stewardessen getroffen door de nieuwe regeling.

‘Passagiers willen enkel stewardessen zien met maat 40 of minder’

Na die uitspraak leek de stewardessenrel eindelijk te gaan liggen voor Aeroflot. Zij het niet dat de luchtvaartmaatschappij deze week plots toch nog een persconferentie gaf om nog eens haarfijn uit te leggen waarom ze nu precies voor slanke stewardessen kiest. En dat bleek - op zijn zachtst uitgedrukt - niet echt een goed idee.

‘Gevaarlijk, nu ja’, begon een van de verantwoordelijken van de luchtvaartmaatschappij tijdens de chaotische persconferentie. ‘Het is gewoon een feit dat uit de resultaten van onze bevragingen bij passagiers blijkt dat 92 procent van hen enkel stewardessen met maat 40 of minder wil zien. De passagiers betalen immers een vliegticket om onder meer frisse verschijningen te zien. Omdat wij onze targets moeten halen en naar een beoordeling van 5/5 streven bij elke passagier, is het logisch dat we de minder aantrekkelijke stewardessen daar (op langeafstandsvluchten, red.) niet plaatsen.’

The Aeroflot rep in the green jacket is explaining to the stewardess two from the left why having fat air stewardesses is dangerous pic.twitter.com/K5TuG4sT1U — Shaun Walker (@shaunwalker7) April 25, 2017

Alsof dat nog niet voldoende stof zou doen opwaaien, deed zijn collega er nog een schepje bovenop: ‘Ze zouden ons eigenlijk moeten bedanken, die stewardessen met overgewicht. Wij motiveren hen om gewicht te verliezen. Het is trouwens poepsimpel om af te slanken. Ik was vroeger een forse kerel van 103 kilogram. Nu weeg ik nog 80 kilogram. Ik paste gewoon mijn eetgewoonten aan. Dus neen, ik begrijp niet waarom maat 40 of minder eisen voor stewardessen zo onlogisch is.’

Ook borsten tellen mee

Met de vraag wat er dan precies moet gebeuren met vrouwen die ouder worden - want dat gebeurt wel eens - wisten de twee afgevaardigden van Aeroflot even niet wat gedaan. Tot een van hen die vraag wilde beantwoorden door terug te koppelen naar de rechtszaak van Evgenia Margoerina: ‘Het gaat hier om verzuurde vrouwen die de naam van onze maatschappij door het slijk willen halen. Ook zij (Evgenia Margoerina, red.) voldoet trouwens niet aan de vereiste lichaamsmaten. Al kan dat ook een beetje door haar borsten komen. Ja, borsten tellen natuurlijk ook mee.’

Na heel wat ophef over de warrige persconferentie kwam Aeroflot met een persbericht dat de plooien opnieuw glad moest strijken. De luchtvaartmaatschappij benadrukte dat het niet over personeelsleden ging die hun mening gaven, maar over hun ‘publieksafgevaardigden’, die ‘niet bij het bedrijf horen’.

Op de website van Aeroflot valt te lezen dat de ‘publieksraad’ van het bedrijf bestaat uit 25 personen die volledig geïntegreerd zijn binnen het bedrijf en nauw samenwerken. ‘Zij dragen de normen en waarden van Aeroflot uit aan een breed publiek en geven extra toelichtingen waar nodig’, klinkt het.