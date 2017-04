Reuzenkonijn bezorgt United nog meer kopzorgen

Een nieuwe pr-ramp dreigt voor de felgeplaagde Amerikaanse vliegtuigmaatschappij United Airlines. Simon, mogelijk op weg het grootste konijn ter wereld te worden, overleed op een vlucht van Londen naar Chicago.

Simon, die op tien maanden al 90 centimeter mat, vertrok vanop de luchthaven van Heathrow in Londen maar overleefde de vlucht naar Chicago niet. Een woordvoerster van United bevestigde het incident. ‘We zijn bedroefd door dit nieuws.’

‘De veiligheid en het welbehagen van alle dieren die met ons meevliegen is van het grootste belang voor United Airlines en ons PetSafe-team’, stelde de woordvoerster nog. ‘We hebben contact opgenomen met de klant in kwestie en hebben die onze hulp aangeboden. We volgen deze zaak op.’

Volgens konijnenfokker Annette Edwards zou Simon het grootste konijn ooit worden. Zijn vader, Darius, werd maar liefste 1,32 meter lang. Edwards had Simon naar eigen zeggen verkocht aan een beroemdheid. Volgens The Sun zou het gaan om een voormalig Playboy-model.

Het overlijden komt zeer ongelegen voor United Airlines. De vliegtuigmaatschappij kwam drie weken in het oog van een mediastorm terecht nadat dokter David Dao hardhandig van een vlucht werd verwijderd omdat die overboekt was.