Bij een grootscheepse razzia in Turkije zijn meer dan 1.000 Gülen-aanhangers opgepakt door de politie. Ze worden verdacht van deelname aan de staatsgreep van vorig jaar.

Voor de actie van afgelopen nacht en woensdagochtend werden 8.500 politiemensen gemobiliseerd. In achttien verschillende Turkse provincies werden meer dan 1.000 verdachten gearresteerd. Ze stonden allemaal geseind op beschuldiging van betrokkenheid bij de couppoging vorig jaar juli.

De operatie was gericht tegen aanhangers van de in de VS wonende geestelijke Fethullah Gülen. Turkije houdt hem verantwoordelijk voor de couppoging.

Alle Erdogan-tegenstanders die werden opgepakt worden naar de hoofdstad Ankara gebracht voor verhoor. Het is nog niet duidelijk of ze ook allemaal zullen opgesloten worden.

‘Deze ochtend is een operatie gestart in 81 provincies’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Suleyman Soylu. ‘Die loopt nog. Op dit ogenblik zijn 1.009 gearresteerd in 72 provincies’, aldus de minister.

Tienduizenden arrestaties

Sinds de mislukte coup zijn meer dan 47.000 mensen opgepakt en verloren 120.000 mensen hun baan omdat ze Gülen-aanhangers zijn en niet trouw zouden zijn aan de Turkse president. Onder hen zijn veel militairen, politiemensen, docenten en ambtenaren.

In Turkije geldt de noodtoestand na de mislukte staatsgreep, wat de autoriteiten verregaande bevoegdheden biedt. Ze mogen Gülen-aanhangers zonder enige vorm van proces opgesloten worden.