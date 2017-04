‘Persvrijheid nog nooit zo bedreigd wereldwijd’

Nog nooit is de persvrijheid in de wereld zo bedreigd, waarschuwt de ngo Reporters zonder Grenzen (RSF) in het rapport van 2017. De organisatie wijst op aanvallen op media, foute informatie, onderdrukking en de overwinning van ‘sterke mannen’ zoals de Amerikaanse president Donald Trump of zijn Turkse ambtsgenoot Recep Tayyip Erdogan. België staat op plaats 9 in de index van de RSF.

De ‘2017 World Press Freedom Index’ toont een stijgend aantal landen waar het heel ernstig is gesteld met de persvrijheid, stelt de RSF. De globale index ‘is nog nooit zo hoog geweest, wat betekent dat de mediavrijheid nu meer dan ooit bedreigd is’, klinkt het. ‘Globaal is de situatie slechter geworden in bijna twee derde (62,2 procent) van de 180 landen in de Index.’

De persvrijheid kent een ‘moeilijke’ of ‘heel ernstige’ situatie in 72 landen op de 180 in de lijst, zoals in China, Rusland, bijna alle landen in het Midden-Oosten, Centraal-Azië en Centraal-Amerika, en in twee derde van de Afrikaanse landen. De wereldkaart van RSF kleurt vooral rood (een moeilijke situatie, in 51 landen) en zwart (heel ernstig in 21 landen).

De pers wordt als vrij beschouwd in een vijftigtal landen: in Noord-Amerika, Europa, Australië en Zuid-Afrika. Noorwegen staat bovenaan de lijst wat betreft persvrijheid, gevolgd door Zweden, Finland, Denemarken en Nederland. Noord-Korea staat helemaal onderaan de ranglijst, gevolgd door Eritrea, Turkmenistan, Syrië en China.

‘Een van de meest beschermende wetten wereldwijd’

De organisatie prijst België als een plek met zeer strenge persvrijheidswetten ‘een van de meest beschermende wetten wereldwijd’, luidt het rapport. Al worden die wetten in de praktijk toch nog genegeerd, stelt RSF vast. Daarbij doelt de persorganisatie op de huiszoekingen die plaatsvonden bij een VRT-journalist in het kader van het onderzoek naar de kasteelmoord en het verhoor van een journalist van La Dernière Heure.

Daarnaast maakt RSF zich ook wat zorgen over de mediaconcentratie in ons land, waarbij te veel kranten in te weinig handen zouden zijn, zoals in Vlaanderen met Mediahuis en De Persgroep. Deze opmerkingen ten spijt is België in de ranglijst wel vier plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen ons land op 13e plaats prijkte in de persvrijheidsrangschikking.